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劉書宏忘不了舊愛茵聲！讚她比艾融可愛　小S驚喊：那你還劈腿

▲劉書宏錄製《小姐不熙娣》節目，坦言舊愛茵聲是見過最可愛的女孩。（圖／翻攝自《小姐不熙娣》YouTube）
▲劉書宏錄製《小姐不熙娣》節目，坦言舊愛茵聲是見過最可愛的女孩。（圖／翻攝自《小姐不熙娣》YouTube）

記者江芷稜／綜合報導

男星劉書宏與「這群人」成員茵聲交往3年，於2021年和平分手，還合體拍攝影片流淚祝福彼此，被稱讚為最佳分手典範，兩人依舊保持良好關係，最近劉書宏上《小姐不熙娣》節目，稱讚茵聲是他人生裡見過最可愛的嬌小型女孩，甚至超過啦啦隊女神艾融，主持人小S驚訝地說「你還在愛她？」狠虧他幹嘛劈腿，讓劉書宏忍不住大聲喊冤。

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▲劉書宏與茵聲常互相甜蜜探班。（圖／東森提供）
▲劉書宏與茵聲交往3年，經常互相甜蜜探班。（圖／東森提供）
目前單身的劉書宏，錄製小S節目時暢談男女約會話題，小S問他心目中聊到可愛嬌小型的女孩會想到誰？他大方表示茵聲是見過最可愛的女生，「她小小隻，眼睛又很大，真的非常可愛」，如果要約會喝酒，在艾融、茵聲之間二選一，還是會選擇茵聲。

▲劉書宏（左）、鄭茵聲拍影片宣告分手。（圖／翻攝Alina鄭茵聲YouTube）
▲劉書宏（左）、鄭茵聲拍影片宣告分手，讓粉絲直呼可惜。（圖／翻攝Alina鄭茵聲YouTube）
▲劉書宏坦言舊愛茵聲還是最可愛，被小S反問幹嘛劈腿。（圖／翻攝自《小姐不熙娣》YouTube）
▲劉書宏坦言舊愛茵聲還是最可愛，被小S反問幹嘛劈腿。（圖／翻攝自《小姐不熙娣》YouTube）
小S忍不住狠虧他分手還在做深情人設，反問他幹嘛劈腿，劉書宏趕緊喊冤，自己沒有劈腿，只是兩個人在一起久了就會昇華，像家人那樣子，若是要約會喝酒，跟茵聲的感覺還是比較熟悉，大讚舊愛在自己心裡是可愛第一名，勝過啦啦隊女神艾融。影片片段曝光後，艾融也很大方表示「其實，我也覺得茵聲很可愛」，網友也紛紛留言「書宏跟茵聲還是最配的啦」、「最不該分手的一對」、「趕快把茵聲追回來啦」。

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