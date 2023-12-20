劉書宏忘不了舊愛茵聲！讚她比艾融可愛 小S驚喊：那你還劈腿
男星劉書宏與「這群人」成員茵聲交往3年，於2021年和平分手，還合體拍攝影片流淚祝福彼此，被稱讚為最佳分手典範，兩人依舊保持良好關係，最近劉書宏上《小姐不熙娣》節目，稱讚茵聲是他人生裡見過最可愛的嬌小型女孩，甚至超過啦啦隊女神艾融，主持人小S驚訝地說「你還在愛她？」狠虧他幹嘛劈腿，讓劉書宏忍不住大聲喊冤。
記者江芷稜／綜合報導
目前單身的劉書宏，錄製小S節目時暢談男女約會話題，小S問他心目中聊到可愛嬌小型的女孩會想到誰？他大方表示茵聲是見過最可愛的女生，「她小小隻，眼睛又很大，真的非常可愛」，如果要約會喝酒，在艾融、茵聲之間二選一，還是會選擇茵聲。
小S忍不住狠虧他分手還在做深情人設，反問他幹嘛劈腿，劉書宏趕緊喊冤，自己沒有劈腿，只是兩個人在一起久了就會昇華，像家人那樣子，若是要約會喝酒，跟茵聲的感覺還是比較熟悉，大讚舊愛在自己心裡是可愛第一名，勝過啦啦隊女神艾融。影片片段曝光後，艾融也很大方表示「其實，我也覺得茵聲很可愛」，網友也紛紛留言「書宏跟茵聲還是最配的啦」、「最不該分手的一對」、「趕快把茵聲追回來啦」。
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