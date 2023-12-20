吸塵器這款配件拿出來！　家事達人陳映如：魔鬼細節都能吸乾淨

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陳映如表示，若要開始年終掃除，建議大家做的第一件事就是搬出吸塵器，她提到，一台配件完整的吸塵器就可以解決家裡 50% 的髒污，不管是紗窗的清潔、家裡從高處天花板、燈罩到低處的地面、角落的除塵都能搞定，但前提是還要靈活運用配件。
📍軟管＋有毛刷吸頭 →清潔紗窗高處、家具深處
通常吸塵都會提供軟管和毛刷，陳映如建議接上後就能把吸塵器主機放在地上，只要移動軟管就可以大範圍的吸灰塵，不管是紗窗高處或是傢俱的深處都很方便，就不用提著機器，會方便許多。
📍吸地＋拖地功能→廚房油污加強清潔
如果家中的吸塵器有濕拖功能，建議可以用在廚房。陳映如提到，通常煮菜完地上會有碎屑和油污，往往需要兩次清掃，先吸之後再用濕抹布擦拭油污，如果有濕拖功能的吸塵器，等於是邊吸邊拖地，一次清潔時間即可完工。
📍勤快使用除塵蟎吸頭→沙發、床墊、娃娃
想要除塵蟎陳映如認為要多開除濕機來降低溼度。同時可以拆洗的床單、被套等可以用55度以上的溫熱水洗滌，另外也能透過除塵蟎吸頭，透過拍打讓隱藏在沙發、床墊、娃娃內的塵蟎現形被吸除。
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