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吸塵器這款配件拿出來！　家事達人陳映如：魔鬼細節都能吸乾淨

▲家事達人陳映如表示，吸塵器的軟管和毛刷很適合清潔紗窗高處或是傢俱的深處，不用提著機器會方便許多。（圖／翻攝陳映如臉書）
▲家事達人陳映如表示，吸塵器的軟管和毛刷很適合清潔紗窗高處或是傢俱的深處，不用提著機器會方便許多。（圖／翻攝陳映如臉書）

記者周淑萍/綜合報導

農曆年之前民眾多少還是有大掃除的習慣，至於該掃哪裡，家事達人陳映如提供一心法「掃你在乎，且有影響的地方」，而不管想要掃哪裡，先把吸塵器搬出來，就能搞定大半清潔任務。此外，陳映如今（20）日出席DIKE 淨速吸除蟎洗地吸塵器新品發表會時，分享了常見使用吸塵器的NG習慣，她提到，民眾經常一款配件用到底，但實際上，隨附的「軟管」更能應付家裡的「魔鬼細節」。

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陳映如表示，若要開始年終掃除，建議大家做的第一件事就是搬出吸塵器，她提到，一台配件完整的吸塵器就可以解決家裡 50% 的髒污，不管是紗窗的清潔、家裡從高處天花板、燈罩到低處的地面、角落的除塵都能搞定，但前提是還要靈活運用配件。

📍軟管＋有毛刷吸頭 →清潔紗窗高處、家具深處

通常吸塵都會提供軟管和毛刷，陳映如建議接上後就能把吸塵器主機放在地上，只要移動軟管就可以大範圍的吸灰塵，不管是紗窗高處或是傢俱的深處都很方便，就不用提著機器，會方便許多。

📍吸地＋拖地功能→廚房油污加強清潔

如果家中的吸塵器有濕拖功能，建議可以用在廚房。陳映如提到，通常煮菜完地上會有碎屑和油污，往往需要兩次清掃，先吸之後再用濕抹布擦拭油污，如果有濕拖功能的吸塵器，等於是邊吸邊拖地，一次清潔時間即可完工。

▲陳映如建議如果有濕拖功能的吸塵器，很適合用在煮完菜後的廚房清潔。（圖／翻攝陳映如臉書）
▲陳映如建議如果有濕拖功能的吸塵器，很適合用在煮完菜後的廚房清潔，加強清潔效果。（圖／翻攝陳映如臉書）
📍勤快使用除塵蟎吸頭→沙發、床墊、娃娃

想要除塵蟎陳映如認為要多開除濕機來降低溼度。同時可以拆洗的床單、被套等可以用55度以上的溫熱水洗滌，另外也能透過除塵蟎吸頭，透過拍打讓隱藏在沙發、床墊、娃娃內的塵蟎現形被吸除。

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▲DIKE 淨速吸 All in One 除蟎洗地吸塵器，結合無線手持乾溼吸塵器、拍打式除塵蟎刷頭、電動洗地刷頭，還有扁嘴、軟管、毛刷配件等，可對付不同清潔情境，即日起開放預購，早鳥價 3490元起。（圖／記者周淑萍攝）

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