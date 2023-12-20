天氣預報／寒流抵達！北台灣急凍剩6度 全台「最冷氣溫」一圖看
今年入冬首波寒流來襲，中央氣象署表示，從今（20）晚上開始，各地氣溫明顯下滑，入夜後北部及宜蘭低溫約攝氏14度左右，其它地區攝氏16至19度，明（21）日到週六清晨，各地非常寒冷，此波寒流溫度逐漸下降至明晚到週五（12月22日）清晨是最低點，中部以北及宜蘭最低溫下探攝氏9到至11度，其它地區攝氏12至14度，空曠地區可能再低攝氏1至2度，北部內陸近山區還可能有攝氏6度低溫。
記者張志浩／綜合報導
臉書天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，週五冬至是本波寒流最冷時刻，北部平地、西部內陸近山區、花東縱谷低溫下探至攝氏7至9度，北部內陸近山區有機會更低，中南部地區夜晚至清晨最寒冷，白天溫度回升狀況需視有無太陽而定。
氣象署預報員劉宇其說明，受寒流影響，今晚到明晨，金馬會出現攝氏10度以下低溫，本島北台灣下降到至攝氏12度，明天北部、宜蘭空曠處在中午過後，也會出現攝氏10度以下低溫；明晚到週五清晨最冷，中部以北、宜蘭、花蓮下探攝氏10度，金門馬祖甚至有攝氏6至8度低溫，北部空曠也可能出現攝氏6度低溫，南部、台東地區則落在攝氏12度，空曠處比較寒冷。
降雨部分，劉宇其指出，除了寒流外，明日南方雲系北移，台灣北部、東半部、南部地區及中部山區有局部短暫雨，中部平地也有零星短暫雨，澎湖、金門及馬祖為陰時多雲，週五桃園以北、東半部及南部地區有局部短暫雨，其它地區為多雲到晴，整體來說，本波寒流體感較濕涼，民眾務必做好禦寒準備。