韓國大學學測考場出包！提早90秒收卷 考生們怒提告求償每人48萬
一群韓國學生向政府提起聯合訴訟，因為在今年11月16日舉行的韓國大學修學能力試驗（Suneung），首爾某處考場於第一科考試就發生提早90秒響鈴收卷的意外，學生雖然當場提出抗議，但考卷仍被收走。如今該教室受到影響的39名學生集體提告，求償每人2000萬韓元、約新台幣48萬元，也就是準備一年重考所需的費用。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《BBC》報導，該考場在第一科韓語考試時鈴聲提前響起，導致考生的試卷提前90秒被收走，雖然有學生立即提出抗議，但抗議無用試券仍被收走。監考老師很快就發現錯誤，於是在中午午休時又把試券還給考生們90秒，但規定考生只能對尚未作答的題目作答，而不能更改已經填寫的答案。
有考生表示，試卷提前90秒被收走的意外讓他們非常沮喪、心神大亂，無法在之後的應考專心作答，甚至有學生提前放棄離開了考場。
為學生辯護的律師金宇碩（Kim Woo-suk，音譯）表示，教育當局迄今沒有道歉，韓國廣播公司（KBS）則引述官員說法，稱發生這起意外是因為負責該考場的監考人員看錯了時間。
這不是第一次考生因考場意外聯合提告，首爾一群考生於2021年參加大學學測時，也因考場提早2分鐘響鈴而集體提起訴訟，今年4月法院判決提告考生們每人獲賠700萬韓元。