中國餐飲業也遇寒冬！餐廳倒閉率估達150% 「奶茶店」居冠
中國經濟景氣不振，尤其進入本來就是中國餐飲淡季的11、12月後，生意格外難做，包含廣州、北京等多地關門轉租掛上「倒閉」招牌的餐廳比往年更多，如美團、海底撈相關餐飲個股也受連累，其中賣日式料理、火鍋與奶茶等店家成為這波餐飲倒閉潮的重災區。
國際中心楊智傑／綜合報導
綜合《香港經濟日報》與《財經網》報導，中媒發現有著廣州「茶飲一條街」之稱的天河南一路出現餐飲業連排倒閉的現象，光是在轉租或者招租的茶飲店就有6家，且根據「企查查」數據指出，今年餐廳倒閉率估計高達150%，意味著開了100家、倒閉150家，截至今年11月底全中國也超過105萬家餐廳結束營業，超出去年整整一倍。
中國媒體發現，這波「餐飲倒閉潮」當中賣手搖的「奶茶店」是倒閉冠軍，因為創業成本較低，每杯售價落在人民幣15元，相當於新台幣65元左右，而利潤卻有七成，因此成為不少人的創業選擇；報導指出，餐飲市場的寒意不止在廣州出現，就連深圳、北京、成都、貴州、長沙等地的餐飲市場也不容樂觀。
中國餐飲業界人士認為，今年的生意比往年更難做，一方面是因為消費降級、客流減少，另一方面行業湧入大量創業者，競爭壓力變得更大，尤其是失業潮帶來的大量創業者以降價、推套餐、低價團購等「削價競爭」方式打亂餐飲業生態，變相加速關店潮的出現。