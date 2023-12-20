滙豐估美未來2年會降息6次！日本也將結束YCC　日圓明年底升至136

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隨著聯準會降息，也將利率環境從逆風轉變為順風，降息將會削弱現金回報，對債券市場十分有利。她說，美國經濟軟著陸和聯準會降息將帶動2024年的全球風險胃納回升，建議投資人將現金投入優質債券、美國和亞洲股票以及另類投資，有助優化投資組合表現並減緩市場波動的影響，並爭取多元化的回報和收益來源。
范卓雲指出，繼2023年債券市場大幅重新定價後，滙豐認為優質債券將成2024年上半年最具吸引力的資產類別，同時，企業盈餘將在2024年回升，為股票估值帶來更好的基本因素支持，為能夠實現盈餘預期的股票提供上升空間，全球人工智慧投資熱潮也將延續至2024年，進一步鞏固看好的全球、美國和亞洲科技板塊，尤其是半導體及記憶體行業的復甦前景。
范卓雲強調，儘管2024年的全球經濟成長應遠低於正常水準，但鑑於美國消費穩健，而且政府推出刺激措施，支持科技和醫療保健板塊的投資和創新，因此，美國的成長引擎繼續開動。另一方面，中國大陸房地產行業面對結構性調整挑戰，拖累中國大陸經濟成長展望，預計中國明年將加大推出財政和貨幣刺激政策，應可支撐經濟成長，預期持續的寬鬆政策將支持中國大陸經濟成長。
此外，通膨降溫為亞洲央行和消費者提供喘息空間，大部分亞洲經濟體的央行都能夠結束升息週期，預測澳洲、中國大陸、香港、印度、印尼、南韓、菲律賓和新加坡將於明年內降息。在亞洲（日本以外）股市看好結構成長贏家，並對印度、印尼和南韓持偏高比重配置，對中國大陸和香港股市保持中性觀點，並對服務消費板塊採取更有選擇性的配置策略。
至於日本是否有可能升息？范卓雲預測，明年日本央行貨幣政策也將有所轉向，預估日本央行明年極可能結束YCC政策，以達到相對緊縮貨幣效果。也由於日本今年經濟成長優於市場預期，加上通膨也重新回來了，她表示，即便日本央行不會急於收緊貨幣政策的態度，日本貨幣政策明年應會逐步進入正常化階段，也將帶動日圓兌美元呈溫和升值，預期明年底將升至136價位。
此外，她認為，明年上半年可以4大投資策略為優先，包括在政策利率回落前延長債券存續期 ，擴大美股投資以受惠經濟軟著陸、透過另類投資、多元資產和波幅策略對沖極端風險、將新興市場投資分散至結構性成長翹楚，而且在美國實際殖利率偏高、成長優於其他已開發經濟體和地緣政治緊張引發避險需求的支持下，滙豐也繼續看好美元。