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教官抓高中毒販被記過！潘文忠曝處分原因：利用學生「釣魚」

▲教育部長潘文忠今（20）日表示，翁姓教官直接讓未成年學生到校外毒品交易地點等候，讓孩子陷於人身安全之中，才是被記過的主因。（圖／教育部提供）
▲教育部長潘文忠今（20）日表示，翁姓教官直接讓未成年學生到校外毒品交易地點等候，讓孩子陷於人身安全之中，才是被記過的主因。（圖／教育部提供）

記者李琦瑋／台北報導

桃園市翁姓高中教官接獲學生通報，指有學生販毒、吸毒，報警後順利破獲學生賣毒、向上溯源，但教育部認定他處置不當記過2次，他不服提行政訴訟盼撤銷，最高行政法院發回台北高等行政法院更審。教育部長潘文忠今（20）日表示，該名教官直接讓未成年學生到校外毒品交易地點等候，讓孩子陷於人身安全之中，嚴重違反緝毒通報作業要點，才是被記過的主因。

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翁姓教官2019年11月15日接獲2名學生通報校內有學生販售並施用毒品，他報警抓涉毒學生，但這名學生的家長透過桃園市教育產業工會陳情，認為翁的處置欠當，教育局軍訓教官人事評審會決議翁記過2次，教育部核定處分。翁姓教官不服提起行政訴訟，台北高等行政法院判決撤銷原處分，案經教育部上訴，最高行政法院認為未詳盡調查，發回原審。

該案引發社會關注，外界認為翁姓教官抓到毒販，反而被記過不合理，但潘文忠今天受訪時表示，翁姓教官擔任學校毒品防制的承辦人，應該很清楚相關規範，教育部有訂定「教育單位協助檢警緝毒溯源通報作業要點」，當學校單位知道校內學生涉入毒品問題，應該儘速通報，讓校外會透過密件通知檢警辦理。

潘文忠說，但翁姓教官收到通報後，未依照通報要點執行，反而讓學生去交易地點等候毒品，嚴重違反緝毒通報作業要點，也讓未成年孩子陷於嚴重人身安全之中。

潘文忠強調，翁姓教官並非因為報警而受處分，而是原本應站在保護學生、配合檢調作業程序為先，才是真正善盡保護學生也協助檢警的做法，「不應用這種類似釣魚的方式」，這才是翁姓教官被記過處分的主因。

教育部重申，對校園毒品零容忍、做法始終未變，教育單位需立即通報檢警單位，並保護提供資訊的學生人身安全，讓檢警儘速找出毒品源頭，才能真正保護學生。

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