教官抓高中毒販被記過！潘文忠曝處分原因：利用學生「釣魚」

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該案引發社會關注，外界認為翁姓教官抓到毒販，反而被記過不合理，但潘文忠今天受訪時表示，翁姓教官擔任學校毒品防制的承辦人，應該很清楚相關規範，教育部有訂定「教育單位協助檢警緝毒溯源通報作業要點」，當學校單位知道校內學生涉入毒品問題，應該儘速通報，讓校外會透過密件通知檢警辦理。
潘文忠說，但翁姓教官收到通報後，未依照通報要點執行，反而讓學生去交易地點等候毒品，嚴重違反緝毒通報作業要點，也讓未成年孩子陷於嚴重人身安全之中。
潘文忠強調，翁姓教官並非因為報警而受處分，而是原本應站在保護學生、配合檢調作業程序為先，才是真正善盡保護學生也協助檢警的做法，「不應用這種類似釣魚的方式」，這才是翁姓教官被記過處分的主因。
教育部重申，對校園毒品零容忍、做法始終未變，教育單位需立即通報檢警單位，並保護提供資訊的學生人身安全，讓檢警儘速找出毒品源頭，才能真正保護學生。
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