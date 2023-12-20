呱吉自爆：看身心科！強調不會「開課或寫書」暗酸有人從中牟利

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呱吉節目中坦承自己「真的有看身心科，你可以公布這方面的事實」，但話鋒一轉又提到，有些人會藉由「看身心科這件事情來達成兩個目的」，第一是態度擺爛「對接下來說的話都沒有辦法負任何責任，請你原諒我」；第二是從中牟利，「有的人會透過說這件事情去開課或寫書」。呱吉強調自己「絕對不會做這件事！不會用這件事情來謀取任何特殊的利益」，視網膜聽了也瑟瑟發抖地說「我覺得煙霧偵測器準備要發警報了」。
呱吉與視網膜相互吐槽不嘴軟，大霈表示，視網膜主持前已經警告過她，「待會有可能跟呱吉交換位子」、「他會變主持人，然後我們變來賓」。豈料話才說完，節目單位就出刀播放呱吉談他與視網膜「誰是比較好的老闆」影片，言談中呱吉直嗆「我應該是一個比他有趣的老闆」。
在《哈囉！你給問嗎？》現場呱吉還加碼爆視網膜的料，「他這個人看來是個對感情、性或是異性，都很沒興趣的一個人」，沒想到在場與視網膜共事過的女主播「眼肉芽」馬上摀著嘴巴說「不可能！視網膜他超色」。
呱吉話不停，還繼續補充當時眼肉芽說法表示「下次參加活動時注意看他有沒有巴著某個特定的女性講話講個不停，如果有，他就是喜歡那個人！」。視網膜才開場就被呱吉吐槽到苦笑，還頭撇向另一側、身體無法動彈；大霈忍不住問搭檔說，「你還好嗎？我第一次看到視網膜不是直挺挺的坐著，他居然是彎在這邊」，視網膜無奈地說「我已經不知道要說什麼了，我覺得我今天像來賓」。
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