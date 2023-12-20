天冷泡湯！離市區最近溫泉飯店「藏身此處」 每晚4200元贈溫泉粉
迎接冷氣團來襲，泡湯最是舒服，位在台北市大安區的福容台北一館，更是少有在城市中擁有溫泉的觀光飯店，強調每週從紅樹林將溫泉水運至大安區的飯店內。即日起至2024年3月31日，飯店推出「冬遊台北暖湯行」住房專案，精緻客房每房4,200起，供應豐盛的自助早餐外，更加碼贈送採用擬真分析技術所還原的福隆溫泉特有的「氯化物碳酸氫鹽泉」的「福隆海洋溫泉粉」。同樣有溫泉黃金湯的瑞穗天合國際觀光酒店，即日起推出住房優惠，指定日雙人入住一泊二食9,099元起。
記者葉盛耀/綜合報導
福容台北一館推出「冬遊台北暖湯行」住房專案，精緻客房每房4,200起，在台北市大安區就可泡到溫泉，專案還贈送溫泉粉讓旅客帶回家。飯店內順園日式料理也推出「御冬 鍋物料理」，擁有20餘年資歷的許家豪主廚嚴選「霜降豬」、「牛小排」、「日本青魽魚首」等優質食材加入鍋物中，肉片油花如大理石花紋分布勻稱，肉質軟嫩甘甜。即日起至2024年2月29止季節限定。
大廳酒吧則是由行政主廚蔡長庚帶來「祕製紅燒牛肉麵」，以獨家配方搭配數十種中藥材及天然香料，慢火煨制而成的鮮香牛肉湯，湯頭味道鮮醇、牛腩質地軟嫩，即日起至12月31日止享全面8折優惠(最低362元起)，再贈茶飲乙杯。
另外，位在花蓮的瑞穗天合國際觀光酒店同樣也有溫泉黃金湯，即日起推出瑞穗小旅行住房優惠，指定日雙人入住一泊二食9,099元起，闔家出遊則可加人加價入住兩張大床的城堡溫馨家庭房，或是附有旋轉溜滑梯的親子溫馨家庭房，想帶狗寶貝一起出遊也有寵物溫馨家庭房可供選擇。酒店全房型提供瑞穗特有溫泉黃金湯，金色水樂園戶外也有泡湯池可享受露天風呂。