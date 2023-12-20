台南Josh赴美「被盜刷5萬7」手法曝光！自責：我在台灣絕不會被騙
知名棒球YouTuber台南Josh，前陣子才剛完成走訪美國大聯盟球場的目標，近期也不斷更新影片與大家分享故事。怎料，Josh竟自爆在美國不小心洩漏信用卡資訊，回到台灣後才驚覺被盜刷5萬7248元，讓他相當懊悔，「我在台灣絕對不會中這種詐騙！」
記者詹鎰睿／綜合報導
台南Josh在影片中坦承，他在8月來到丹佛旅遊時，因為手上買了太多的東西，包含杯子、搖頭娃娃等棒球周邊商品，必須透過美國郵局USPS把一些東西寄回台灣，否則來來回回得支付昂貴的行李費用。
怎料寄完沒幾天，Josh竟又收到一封奇怪的簡訊，詐騙集團竟假借USPS名義告知他填錯地址，需要在24小時內更新，否則就會被退還，「我覺得我在台灣絕對不會中這種詐騙，但是我在美國就中計了。」
Josh表示，當下他人正在看球賽，收到通知沒有多想就點進去填寫，並依照對方要求線上支付4到6塊美金的重新投遞費用，「也就一杯咖啡的費用，有什麼好不給的」，結果輸入信用卡資訊送出後，Josh才驚覺自己被騙，回頭來看也發現簡訊超多破綻，讓他相當懊悔。
不過Josh承認當下抱著僥倖心態，因為刷卡有回饋就沒去停掉信用卡，結果回到台灣才發現被盜刷一筆高達5萬7248元的帳單。最後，Josh也藉由自身經驗呼籲大眾，一定要特別小心類似的詐騙手法，「有時間限制的簡單要求」，「我覺得這有抓到人性，如果一開始沒有防備到，可能就會一步一步地落入詐騙陷阱裡了。」
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