政見會／當選願以中國交流 柯文哲：台灣不該成為兵凶戰危之地
2024總統大選倒數24天，首場公辦電視總統政見發表會今（20）日晚間7點登場。民眾黨總統候選人柯文哲抽到第3順位發言。柯文哲表示，台灣不該成為兵凶戰危之地，若當選總統願在對等原則下與中國展開交流，但也支持國防預算提升至GDP的3%。
記者呂炯昌／台北報導
柯文哲在第一輪發言時表示，2024是台灣命運轉淚點，是要留在藍綠鬥爭泥沼，還是新政治？現在台灣面臨「五缺」（缺水、缺電、缺地、缺工、缺人才），現在又面臨缺雞蛋，還有年輕人痛恨的高房租、高房價，以及少子化，這些2024年要改變。柯文哲說，520宣布參後總統時表示，希望台灣是美麗之島，而不是外國媒體口中的兵凶戰危之地，希望台灣是中美溝通的橋樑，而不是中美對抗的棋子。
柯文哲主張台灣自主、兩岸和平，在民主自由政治制度下，他願意以對等、尊嚴方式與中國展開交流，他在台北市長任內辦過世大運、雙城論壇，有成功與大陸打交道經驗，在過程中台灣權益未受損，在互相尊重、互相諒解下，大家彼此找出都可以接受的方案。
柯文哲表示，沒人會把國家安全完全寄託在對方善意上，他主張要有足夠國防力量，國防預算應達GDP的3%，畢竟沒可靠的國防力量，沒辦法與對方對等、有尊嚴對話。