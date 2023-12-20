台師大工教系學士班114學年度停招！將輔導學生轉系、碩博班保留

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台師大指出，工教系的成立是中華民國政府遷台後，當時尚無工業職業師培機構，在美國國際合作總署的資助下，1953年由省立師院與美國賓州州立大學合作，專門培育工業職業學校師資及中等學校工藝教師。
台師大表示，由於師資培育多元化，並順應時代潮流，原屬教育學院的工教系，將原有6大分組陸續獨立成專業系所，至今壯大發展成「科技與工程學院」，已完成轉型的階段性任務。
1998年改隸新成立的「科技與工程學院」，包括「工藝組」於1972年更名工業技術教育組，1982年獨立設系為工藝教育學系，歷經多次更名與改隸，2009年更名為「科技應用與人力資源發展學系」；「圖文傳播組」於1996年成立「圖文傳播學系」。
「機械組」於2002年成立機電科技研究所，2004年設立大學部並系所整合為機電科技系，2014年更名為「機電工程學系」；「電機電子組」於2004年成立應用電子科技研究所，2007年設立大學部並系所整合為應用電子科技學系，2014年更名為「電機工程學系」；「車輛技術組」及「能源應用組」於2018年成立「車輛與能源工程學士學位學程」。
台師大指出，除了上述原因外，提案中也說明其他因素，包括國際高教於工業教育領域皆已轉型，新聘工業教育專長領域師資不易；目前學士班培育方向與車能學程重疊性高，招生亦產生重榜情形；工教系專任師資目前主要在研究所授課，調整後可更專注於研究所專業發展，工教系停招案經校務會議出席委員投票通過後，將依規定報教育部核定。
有關大學部停招，台師大教務處與師生歷經多次溝通，提出3項方案保障學生受教權益，首先是「輔導轉系」，輔導有意轉系的學生順利轉至科工學院相關學系，並協助後續銜接措施。其次是「原系畢業」，希望以工教系畢業的學生，學系將持續開設課程，教務處將放寬最低開課人數限制，以滿足畢業學分。
最後，將維持開設目前工教系三類專門課程，持續培育「師資生」，另外，針對技術型高中的升學招生名額將由科工學院相關系所來接收，所以亦不會受影響。
台師大教務處強調，會保證教師、助教權益不受影響，工教系原碩士班、博士班及2個碩士在職專班（科技應用管理碩士在職專班、技職教育數位碩士在職專班）皆持續發展，現有教師可於學系既有碩、博士班繼續任教，助教可繼續服務。