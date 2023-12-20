每天觀看7億次！短影音崛起「微短劇」緊追　志祺坦言靠它度卡關

我是廣告 請繼續往下閱讀
ReelShort可以視為是Netflix和TikTok的綜合體，比起傳統電影、電視劇，內容更加短少，但觀眾可以很快速看到重點內容，YouTube 大中華區策略合作夥伴經理 Castle Yen在20日出席媒體暨影視音發展協會（NMEA）主辦的2023亞洲新媒體高峰會時指出，微短劇滿足了現代的觀眾，在零碎時間去消化內容的這個需求。
YouTube大中華區策略合作夥伴經理江佳蓁在同活動上，與台灣網紅、簡訊設計行銷有限公司共同創辦人張志祺對談時提到，短影音年輕世代的觀眾特別多，尤其是泛娛樂類型的短影音更受到觀眾喜愛。而短影音對於觀眾來說，是在不會去看長影音的時刻，如通勤、下課等零碎時間，去觀看的類型，與長影音達到了互補的作用。
江佳蓁指出，短影音在過去一、兩年有非常快速的成長，光從Youtube平台來看，截至今年9月為止的全球觀看量已經達到每天7億次，而今年5月統計數據，每天上傳短影音的頻道比起去年成長80%，全球越來越多使用者觀看不到10分鐘的短影音，顯示出生態圈蓬勃發展。
目前頻道「志祺七七X 圖文不符」擁有136萬粉絲的張志祺坦言，曾在訂閱人數達到60萬時卡關，自那時開始製作短影音，將短影音視為脫離60萬的重要策略，並發現不僅吸引到更年輕的新用戶，連原先18至35歲的族群也有成長。他指出，大眾會有「短影音都是小孩在看」的迷思，但其實有非常多的大人也會用來打發零碎時間，而同時又有90%至95%是用演算法在推動，就能帶來更多不一樣的受眾。
他更以創作者的角度來切入分析，短影音從最初被定位為電影、電視劇的行銷工具，到現在逐漸趨於主流。而他也從後端走到前端參與製作，並讓團隊分成三個結構，分別是機會的探尋、策略轉換以及製作，張志祺表示他的角色就是瘋狂的看，只要覺得好像有點搞頭，就轉給製作去思考能不能做出短影音，在製作時的秘訣，不外乎就是要瘋狂放大有趣的點。