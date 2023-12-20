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每天觀看7億次！短影音崛起「微短劇」緊追　志祺坦言靠它度卡關

▲簡訊設計行銷有限公司共同創辦人張志祺認為，許多人觀看短影音是用來打發零碎時間或更快看到重點。（圖／新媒體暨影視音發展協會提供）
▲簡訊設計行銷有限公司共同創辦人張志祺認為，許多人觀看短影音是用來打發零碎時間或更快看到重點。（圖／新媒體暨影視音發展協會提供）

記者徐筱晴/台北報導

短影音平台崛起，除了TikTok外，其他社群媒體也紛紛跟上這波熱潮，相繼推出短影音的功能，近來甚至出現了一集時長10至15分鐘的「微短劇」，再為影視娛樂帶來新風暴。

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抖音（TikTok）迅速爆紅，使得其他社群媒體也紛紛跟上這波熱潮，搶佔短影音版圖，近來還出現了「微短劇」成為影音崛起新趨勢。今年11月《經濟學人》引述統計稱，過去一個月中國短劇應用程式ReelShort美國下載量近兩百萬次，曾單日超越TikTok，成為蘋果App Store下載量最高的軟體。母公司「中文在線」（COL）身價也水漲船高，今年以來股價漲1.9倍。

ReelShort可以視為是Netflix和TikTok的綜合體，比起傳統電影、電視劇，內容更加短少，但觀眾可以很快速看到重點內容，YouTube 大中華區策略合作夥伴經理 Castle Yen在20日出席媒體暨影視音發展協會（NMEA）主辦的2023亞洲新媒體高峰會時指出，微短劇滿足了現代的觀眾，在零碎時間去消化內容的這個需求。

▲ReelShort可以視為是Netflix和TikTok的綜合體，比起傳統電影、電視劇，內容更加短少。(圖／取自Reelshort官網)
▲ReelShort可以視為是Netflix和TikTok的綜合體，比起傳統電影、電視劇，內容更加短少。(圖／取自Reelshort官網)
YouTube大中華區策略合作夥伴經理江佳蓁在同活動上，與台灣網紅、簡訊設計行銷有限公司共同創辦人張志祺對談時提到，短影音年輕世代的觀眾特別多，尤其是泛娛樂類型的短影音更受到觀眾喜愛。而短影音對於觀眾來說，是在不會去看長影音的時刻，如通勤、下課等零碎時間，去觀看的類型，與長影音達到了互補的作用。

江佳蓁指出，短影音在過去一、兩年有非常快速的成長，光從Youtube平台來看，截至今年9月為止的全球觀看量已經達到每天7億次，而今年5月統計數據，每天上傳短影音的頻道比起去年成長80%，全球越來越多使用者觀看不到10分鐘的短影音，顯示出生態圈蓬勃發展。

目前頻道「志祺七七X 圖文不符」擁有136萬粉絲的張志祺坦言，曾在訂閱人數達到60萬時卡關，自那時開始製作短影音，將短影音視為脫離60萬的重要策略，並發現不僅吸引到更年輕的新用戶，連原先18至35歲的族群也有成長。他指出，大眾會有「短影音都是小孩在看」的迷思，但其實有非常多的大人也會用來打發零碎時間，而同時又有90%至95%是用演算法在推動，就能帶來更多不一樣的受眾。

他更以創作者的角度來切入分析，短影音從最初被定位為電影、電視劇的行銷工具，到現在逐漸趨於主流。而他也從後端走到前端參與製作，並讓團隊分成三個結構，分別是機會的探尋、策略轉換以及製作，張志祺表示他的角色就是瘋狂的看，只要覺得好像有點搞頭，就轉給製作去思考能不能做出短影音，在製作時的秘訣，不外乎就是要瘋狂放大有趣的點。

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