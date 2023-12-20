宇珊、風田曝年輕人5大「聖誕節儀式感」 佩德羅豪邁秀8塊肌嗨翻
宇珊、風田共同搭檔主持年代MUCH全新娛樂節目《今天推什麼》，首集在聖誕節前夕播出，應景推出時下年輕人常做的五大「聖誕節儀式感」，並邀請女星徐瑋吟（鮪魚）及西班牙的佩德羅、義大利歌手吳子龍，輪流分享各國用哪種方式慶祝聖誕節。佩德羅輸人不輸陣，得知義大利認為內褲顏色鮮豔就代表招財，當場大方秀出自己的紅色內褲與結實的8塊肌，讓現場氣氛瞬間沸騰。
記者黃盈容/綜合報導
宇珊表示她特別注重儀式感，當她喜滋滋與大家分享過去會蒐集聖誕樹美照來發文時，風田卻在一旁搖頭、直呼「男生看不懂」，自認是不浪漫、沒有儀式感的人，直男發言讓宇珊萬般無奈，勸說風田快趁聖誕節主題好好學習！
《今天推什麼》首集播出就搭上聖誕節風潮，對西方國家而言，聖誕節等同華人農曆年，因此他們相當重視「家庭團聚」，甚至在西班牙會放長達3週的假，讓國人好好聚餐、享受家庭時光，讓人聽了羨慕不已！
佩德羅分享西班牙人在聖誕節時會準備「禮物籃」與親友交換，裡頭會放入紅酒、咖啡、甜食等，內容相當豐富。反觀吳子龍卻只準備一條「內褲」，讓眾人萬般疑惑，吳子龍說明，義大利認為內褲顏色鮮豔就代表招財，所以他們在聖誕節會穿彩色內褲，這時佩德羅立馬站起來，大方秀出自己的紅色內褲與結實腹肌，現場氣氛瞬間沸騰，錄影不僅開箱各國萬聖節禮物，還意外開箱佩德羅的結實上身。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁