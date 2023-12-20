張蘭「告贏大S粉絲」爽喊：正義不會缺席！網友最終下場出爐
汪小菲前年和大S離婚，母親張蘭為護兒挺身而出，數度在直播發聲力挺汪小菲，甚至與網友槓上，有位名為「徐芳」的微商，多次幫大S說話，與張蘭隔空交火，讓汪小菲母子都氣炸了，揚言要跟她法院見，如今官司結果出爐，雙方最後協商和解，徐芳寫信公開道歉，張蘭今（20）日開心在微博宣告「正義可能會遲到，但絕不會缺席」。
記者江芷稜／綜合報導
徐芳當初在抖音發表多條影音，抨擊汪小菲母子行徑惡劣，甚至譏笑他們「最不懂法的母子，要拿起法律的武器保障自己了，年度最好笑的笑話」，氣得張蘭在貼文底下留言「讓妳過年坐牢，一直不理妳」，汪小菲也來嗆聲「妳可逼逼了，等我的律師函」、「必須告妳，安排」，公開表示要提告。
最後張蘭提告後，經過1年時間，最終雙方在法院進行民事協調，被告徐芳必須公開道歉，並支付原告張蘭精神損害撫慰金，官司以和解宣告落幕。張蘭在微博表示，「正義可能會遲到，但絕不會缺席。我們相信：正義永存，謠言止於智者，讓我們一起為網絡空間注入正能量」，這也是汪小菲母子在眾多官司中，難得打了一場勝仗。
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