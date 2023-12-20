聖誕驚喜！台灣虎航「899促銷機票」飛日韓澳泰越　賞櫻4日12900

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台灣虎航祭出聖誕驚喜單程未稅「899元促銷機票」可飛日韓澳泰越，明天12月21日早上10:00開賣至12月22日23:59；旅遊期間為12月21日至2023年4月30日（依各航點公告日期為主）。
幫大家精選最熱門的飛日本航程，「高雄－沖繩1799元起」旅遊期間2024年1月16日至2024年2月14日，「高雄－東京成田2099元起」旅遊期間12月21日至2024年4月30日，「台北－佐賀2299元起」、「台北－新潟2699元起」旅遊期間12月21日至2024年3月30日。
飛韓國部分，「台北－大邱1699元起」、「高雄－金浦1999元起」旅遊期間12月21日至2024年3月30日；「台北－仁川1999元起」、「台北－釜山1999元起」、「台北－濟州2299元起」旅遊期間12月21日至2024年4月30日。
📌易飛網「早鳥釜山賞櫻4日最低價12900元」起
易飛網「新春賞櫻」雙主題搶攻冬季旅展，早鳥賞櫻「韓國釜山最美鎮海櫻花4日」最低價每人12900元起，旅展第二人可再折2500元；日本最划算「九州賞櫻5日」33900元起，第二人優惠3000元。
歲末冬遊迎新春，易飛網還祭出「易起賀歲迎新春」主題行程，過年國外團體旅遊兩人同行最高「折8000元」。長榮航空宣布預計將於明年3月6日復航「桃園－日本松山」航線，也將由易飛網搶先推出「四國半自助4日」每人23900元起，第二人再優惠4000元方案。