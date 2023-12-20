甘肅強震逃難卻因「人臉識別」卡關！學生嘆：烏魯木齊離我們不遠
中國甘肅省積石山縣18日深夜11點59分發生芮氏規模6.2、深度僅10公里的強震，官方通報至少已有131人死亡、近千人受傷，有鄰省的學生日前就指出，由於大學宿舍夜間會鎖門，當他們試圖逃生時，卻被出口僅四台「人臉識別」擋住，學生們只能被迫砸門逃生，更有學生直呼「烏魯木齊離我們並不遠」。
國際中心楊智傑／綜合報導
甘肅18日深夜23點59分發生芮氏規模6.2、深度僅10公里的極淺層強震，鄰省的陝西也明顯感受到地震。根據中國媒體報導，當晚陝西西安文理學院學生在地震發生當下，欲集體逃出宿舍，但宿舍管理人員卻遲遲未打開宿舍大門，學生們在情急之下只能合力砸門逃生，相關畫面在網路上引發廣泛批評。
長期關注中國各項時事的「X」（前身為推特）用戶「李老師不是你老師」張貼相關影片時，也轉發當事人的說法表示，今年學校宿舍突然換成人臉識別的閘機加玻璃門，「在10點半後外出就要同時通過兩道關卡，而且閘機只有四個口（大小參考地鐵站），面對突發災難時我們共六層的學生，撤離可能比影片中還要不堪，也是今天才發現，我們的自由比我們想像的要少」。
另一名微博網友則稱，也不是只有西安文理學院有這種情況，「這是中國大學普遍存在的情況，辦公樓、宿舍樓、教學樓很多門，鎖到就只剩下一、兩個，遇到突發險情比如火災，在樓裡的一個都別想跑」；校方對此則回應，已經知道此事，正在處理中。