KID罕見發火怒嗆吳宗憲！《綜藝玩很大》阿曼之旅爆衝突畫面流出

BIGBANG再見了！YG娛樂公開「正式分手長文」　GD確定離開

▲BIGBANG隊長G-Dragon（本名：權志龍、GD）確定離開「YG娛樂」。（圖／YG官網、GD IG）
▲BIGBANG隊長G-Dragon（本名：權志龍、GD）確定離開「YG娛樂」。（圖／YG官網、GD IG）

記者陳雅蘭／綜合報導

南韓四大經紀公司之一的「YG娛樂」捧紅天團BIGBANG；但隨著T.O.P、勝利陸續爆出吸毒、夜店醜聞，已一前一後離開YG，太陽、大聲也紛紛出走，只剩G-Dragon（本名：權志龍、GD）去向不明，不過YG今（20）日正式發文跟GD說再見，BIGBANG名存實亡。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲GD願意主動到案說明。（圖／BIGBANG臉書）
▲GD甫出道就爆紅，獲封韓流天王。（圖／BIGBANG臉書）
GD於12歲就加入「YG娛樂」，一起合作逾20年，但他的合約已在2022年12月到期，今年不斷傳出他有望簽給美國華納唱片，或是製作公司Galaxy Corporation，YG始終沒對外說明GD去向；直到10月GD被扯出吸毒，YG才對外切割「他已不是旗下藝人」，間接證實GD已離開YG；但正式聲明今天才公開。

「YG娛樂」在官方網站表示：「G-Dragon是象徵本公司的藝人之一，自2006年BIGBANG出道以來，與他在一起的時間都是光榮的。衷心祝福G-Dragon全新的開始，也請粉絲們多多支持和鼓勵，謝謝。」

▲YG發公告證實GD不再是旗下藝人。（圖／YG FAMILY官網）
▲YG發公告證實GD不再是旗下藝人。（圖／YG FAMILY官網）
BIGBANG是2006年出道的團體，發行無數膾炙人口的作品，包含《一天一天》、《謊言》、《紅霞》、《FANTASTIC BABY》等；直到2017年T.O.P入伍、吸毒，最終離開「YG娛樂」、勝利也因Burning Sun事件退團，團體已有6年多未合體亮相；太陽最終於2022年離開「YG娛樂」選擇簽給子公司「THEBLACKLABEL」，大聲2022年12月也決定不續約，GD亦在今天確認不再是YG藝人，BIGBANG名存實亡，令許多VIP（粉絲名）不捨與惋惜。

▲BIGBANG大聲（左）剛復出個人活動，結果受到G-Dragon（中）影響，去上綜藝節目的片段遭立刻下架。（圖／翻攝自G-Dragon IG）
▲大聲（左起）、GD、太陽還是BIGBANG成員，只是不隸屬同一間公司。（圖／翻攝GD IG）
▲T.O.P（右）決定離開YG，形同退出BIGBANG。（圖／BIGBANG臉書）
▲▼T.O.P（上圖右）、勝利已退出BIGBANG。（圖／翻攝BIGBANG臉書）
▲勝利有可能重返BIGBANG嗎？！（合成圖）
 
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

GD吸毒是烏龍案！警察確定沒嫌疑　韓媒：沒人為他受損名聲負責

GD終結吸毒疑雲！警方：無嫌疑人結案　李善均將被3度傳喚

GD新東家不是華納唱片！出走YG娛樂　經紀肥約傳這家公司吃下

GD連3陰解出境禁令！酒店妹改口「沒看到他吸毒」　再扯進演員C

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞