BIGBANG再見了！YG娛樂公開「正式分手長文」　GD確定離開

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「YG娛樂」在官方網站表示：「G-Dragon是象徵本公司的藝人之一，自2006年BIGBANG出道以來，與他在一起的時間都是光榮的。衷心祝福G-Dragon全新的開始，也請粉絲們多多支持和鼓勵，謝謝。」
BIGBANG是2006年出道的團體，發行無數膾炙人口的作品，包含《一天一天》、《謊言》、《紅霞》、《FANTASTIC BABY》等；直到2017年T.O.P入伍、吸毒，最終離開「YG娛樂」、勝利也因Burning Sun事件退團，團體已有6年多未合體亮相；太陽最終於2022年離開「YG娛樂」選擇簽給子公司「THEBLACKLABEL」，大聲2022年12月也決定不續約，GD亦在今天確認不再是YG藝人，BIGBANG名存實亡，令許多VIP（粉絲名）不捨與惋惜。
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