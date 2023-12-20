明年兵役延長！國防部超怕軍紀問題更多 檢察總長令速查嚴辦
2013洪仲丘事件後，《軍事審判法》修正，將軍事審判工作移由一般司法機關辦理，如今已過10年，加上明年起兵役又要延長，國防部擔心軍紀敗壞事件會更頻繁，日前與全國檢察長開會研議，對軍法案件偵辦交換意見。最高檢察署檢察總長邢泰釗表示，國防部徐副部長親自與各檢察機關溝通，讓檢察機關偵辦軍事案件，能有更全面性的思維。
記者潘千詩／台北報導
因應明年起兵役延長，國防部擔心將致暴行犯上、抗命、聚眾鬥毆等軍法案增加，恐對部隊管理、領導統御及國防安全造成嚴重影響，國防部上將副部長徐衍璞、國防部法律事務司中將司長沈世偉與全國一、二、三審檢察機關首長18日齊聚，共同對軍法案件偵辦，充分交換意見。
徐衍璞沈痛表示，對一個軍隊來講，紀律維護是非常重要；對於不服從、抗命、暴行等嚴重危害軍隊紀律案件，如果不能立即斷然處置，可能造成基層幹部不敢管、不敢要求，影響部隊的訓練，進而影響整體戰力與國家安全。
沈世偉指出，目前4個月的軍事訓練，已時有暴行犯上等重大違法情事，明年1月一年期義務役入營後，類似案件將有增無減，建議檢察官考量部隊任務特性，針對嚴重影響領導統御（如暴行犯上）及部隊安全（如販毒）案件，必要時聲押。
最高檢察署表示，會中達成三項共識，包括：加強軍檢及院檢之間的溝通、對影響任務或訓練的案件，如事證明確，速查嚴辦、必要時向法院聲請從重量刑。