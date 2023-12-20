50歲王燦美夢成真！中年大叔甩肉有成沒復胖 嘉義倒數唱跨年
王燦在今年推出個人國語EP專輯《Hola》，完成做音樂的想法，還將踏上嘉義跨年舞台，在造型上會呈現出與戲劇不同的風格，唱自己的歌跟大家同歡。他暫別1年多的8點檔，宣告加入民視《愛的榮耀》演出，坦言對台語很生疏，所以得知要出演之後，就開始轉換歌手、演員身分，把台語的口音找回來。
記者蔡依庭／綜合報導
50歲王燦先前為了出專輯瘦了5公斤，維持至今都沒復胖，定妝時還特地重新訂製西裝，希望讓觀眾看到當醫生院長、學者的形象。他這次是演周宇柔的爸爸，拍攝前看了周宇柔戲劇演出的片段，雖然沒有合作過，但看到她演戲的天份跟真誠，加上角色設定太可憐，見她心疼的遭遇，讓他忍不住一見面就「抱緊處理」。
不過最開心的是，他感到很開心，因為有這麼漂亮的女兒，期待這一次與她共同演出。至於角色是正派還是反派，他保留不說，以8點檔的演出就是千變萬化回答。他在劇中的名字是「林銘德」，和在《風水世家》飾演的「林明德」相似，為了讓觀眾不再將兩者混淆，他開始每天在社交媒體上與粉絲互動，在服裝造型上下了不少功夫。
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