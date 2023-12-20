藍控綠特權放行SRF發電廠 經濟部：收回政策表述、勿政治消費SRF
中國國民黨2024競選發言人凌濤、桃園市立法委員候選人涂權吉、桃園市議員吳進昌等今（20）日召開記者會，公布2020年12月16日關鍵會議文件，質疑行政院副院長鄭文燦在擔任桃園市長期間，短短45分鐘內放行3家SRF電廠闖關進入桃園科技工業區，其中，經濟部長王美花也介入下指導棋，引發反彈。
記者鄭妤安／台北報導
有關國民黨再次以記者會方式質疑經濟部對桃園SRF案的立場，經濟部再次澄清，今年12月4日經濟部產發署已再次回函向市府表達一貫立場，原推薦是基於桃園產業發展、廢棄物處理需求以及再生能源政策，建議函並不具法律效力，並已收回政策表述。國民黨如果認為不應設置，不如呼籲其執政的桃市府，與其扯新潮流，不如從善如流，做好把關。
經濟部表示，針對SRF廠的政策建議是通案性考慮，對有意進入桃市府管轄的桃科工園區三家業者，都是一致的政策表示，並且都以「建請」、「建議」為之，國民黨所說的派系陰謀論，或是針對個案廠商的臆測都是錯誤的。
經濟部強調，相關會議紀錄也於前函中發給市府，內容都聚焦討論桃市府主管的「桃園科技工業區土地使用分區與建築景觀設計管制要點」，意即會議僅為機關間對於投資進駐的研商程序，並沒有法律效力，其實市府主管的土管要點都是白紙黑字公開可查，當中並無訂定經濟部的推薦是核准業者進駐的要件。
經濟部再次重申，已多次以書面說明，3家SRF廠商入園與否是桃市府職權，請依照市府自訂的土管要點決定即可，無須考慮經濟部的推薦函，請桃市府本於權責，就進入園區的許可、建照使照以及空污排放規範，來決定3家SRF廠商的入園與否，經濟部尊重市府依法行政的決定。