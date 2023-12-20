政見會／綠色執政貪腐無能！侯友宜要賴清德承諾放棄台獨主張

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侯友宜指出，賴清德曾說這次選戰是民主跟專制的選擇，但民進黨執政下，NCC箝制言論自由、促轉會變成清除異己的打手、小吃店被查水表、最高學術殿堂台大卡管案，學術自由受到摧殘，民進黨政府已經成為新的威權，這是民進黨要的民主嗎？民主需要制衡，否則就會向下沈淪，政黨需要輪替，不然就會一直舞弊。
侯友宜說，2024是除舊佈新的一年，今年的代表字是缺，是人民最直接的感受，也是最痛苦的經驗，更是民進黨無能的證據，缺水、缺電、缺人才，連疫苗、口罩、快篩都什麼都缺，更讓人心寒的是，在國家有難時竟然還有貪，在發國難財。
侯友宜強調，他未來做總統，絕不會容許這些弊案再發生，他當選一定最短時間成立特偵組，無論黨派，一定查清楚，重建民眾對政府的信任。
侯友宜說，賴清德說和平保台，但賴清德當國大代表時拿牌子表態台獨萬歲，在台南市長任內三次主張台灣獨立，當行政院長也是主張台獨的政治工作者，不管是哪個位子都不會改變，但現在要選總統就硬凹，說台獨定義不一樣，到底是怎麼樣？
侯友宜接著說，現在的中華民國國慶日、護照，國旗的標誌越來越少，讓人擔憂是否一步步走向台獨，台獨就會引戰，戰爭離我們越來越近，和平越來越遠，在他的領導下，兩岸一定能創造和平互信。
侯友宜強調，他尊遵守中華民國憲法，反對台獨、反對一國兩制，台灣前途由2300萬人民決定，用對話降低衝突風險，備戰不引戰，才是真正遠離衝突，帶向和平的路徑，「這就是賴清德跟我最大不同的地方。」
「和平是國家基礎！」侯友宜說，張忠謀也曾說，沒有國家安全將會失去一切，中華民國憲法是兩岸的護國神山，這場總統大選是戰爭跟和平的選擇，戰爭不可以有萬一，和平不是沿街販賣，他要問賴清德，願意以蒼生為念，公開放棄台獨主張嗎？是否願意在此承諾終結民進黨台獨黨綱，讓國人能夠放心？
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