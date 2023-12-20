全台最大3D裸視螢幕陪倒數 基隆跨年360秒、5000發煙火秀迎2024
面對即將到來的跨年活動，基隆市長謝國樑今（20）日出席「I love Keelung 愛來基隆」跨年煙火秀記者會，宣布將在12月31日晚間9時開始，透過「ANIVERSE KEELUNG漫遊者基地」頂樓上方的空間，以全台最大裸視3D螢幕重現「最愛基隆年終演唱會」的演出，並在跨年前60秒以3D螢幕畫面陪大家倒數，與現場民眾一同迎接跨年煙火秀。
記者吳嘉億／綜合報導
謝國樑表示，基隆市政府特別企劃在國門廣場推出特選美食市集，並商請市區周邊商圈店家延長營業時間到跨年，包含東岸商場內所有店；推薦可以到基隆東岸商場、海洋廣場、國門廣場及虎仔山等最佳煙火觀賞點，活動當天晚間11時起也將國門廣場發送，由基隆在地店家「香氛森林」特製的精油手工皂，藝人黃鐙輝也將於當天晚上11時30分到國門廣場現場直播並與民眾一同倒數新年的到來，歡迎本地和外縣市朋友到基隆來共同感受魅力四射的跨年夜。
基隆市政府說明，2024「I love Keelung 愛來基隆」跨年煙火秀，以有愛城市的設計理念並用「愛來」做諧音，意喻著「I LOVE基隆」的意思，煙火秀特別搭配歌手梁靜茹的名曲「暖暖」作配樂，規劃「有愛城市」、「親子」、「海洋、嘉年華」和「幸福快樂年」等5個主題，另外也設計燈光秀和雷射秀，與夜空中的璀璨花火及音樂律動作結合，帶給觀眾一場華麗的視覺饗宴。