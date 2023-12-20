批帝王條款掀風暴！Cheap提告網友妨害名譽　改不提告喊已和解

政見會／砲打侯柯！賴清德批五十步笑百步「走向統一假和平」

▲總統候選人電視政見發表會第一場今（20）日晚間7時登場，圖中為賴清德。（圖／中選會提供）
▲總統候選人電視政見發表會第一場今（20）日晚間7時登場，圖中為賴清德。（圖／中選會提供）

記者陳佩君／台北報導

總統候選人電視政見發表會第一場今（20）日晚間7時登場，民進黨總統候選人賴清德在第一輪發言時左打國民黨總統候選人侯友宜，右打民眾黨候選人柯文哲，一個接受九二共識、一個喊「兩岸一家親」，兩人是五十步笑百步，都無法保衛國家生存，「你們走向統一假和平，我是維持現狀真和平」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
第16任總統副總統選舉第一場總統候選人電視政見發表會，今晚在民視登場，依照抽籤順序，第一棒為侯友宜，依序賴清德、柯文哲，共有三輪發言。

賴清德表示，總統領導國家應該要團結，而非分裂社會，遺憾對手不是仇恨動員，就是用偏頗言論抹黑、攻擊他，「甚至剛剛也沒有例外（指侯友宜）」。

賴清德指出，他將承擔起承先啟後，為了國家、社會、人民有四大使命，第一，有主權才有國家，有台灣才有中華民國，不分族群、先來後到，只要認同台灣都是主人，而他會堅持自由民主的憲政體制，中華民國、中華人民共和國互不隸屬，台灣主權不容侵犯、併吞，他會團結國人，走在總統蔡英文信賴台灣路上，走進世界、壯大台灣。

賴清德提到，侯市長口口聲聲說要守護中華民國，卻接受九二共識，難道不知道中國國家主席習近平又強調九二共識就是一個中國原則，一國兩制沒有中華民國空間，這要如何守護中民國？

賴清德又說，柯主席平時講話「很粗」，「兩岸一家」親喊那麼大聲，接受一個中國原則，又如何走蔡英文外交路線？「侯柯是五十步笑百步，都無法保衛國家生存」。

賴清德說，他的第二項使命是守護2350萬人民生命，和平無價，戰爭沒有贏家，他願意在對等尊嚴前提下，敞開大門與中國交流合作，增進兩岸福祉，而在中國尚未放棄武力犯台前，會落實和平四大支柱行動方案，強化全民保家衛國意識、強化國防經濟等；他也問柯侯，「接受九二共識、一個中國原則、兩岸一家親，處處配合中國，可以獲得和平嗎？我們都追求和平，但不同是，你們走向統一假和平，我是維持現狀真和平」。

賴清德提到，他有一個夢想，台灣在經濟上能夠成為日不落國，台灣的企業能夠立足台灣、行銷全世界，不論太陽在何時何地升起，都可以照到台灣的企業，他也會持續壯大科技產業，掌握地緣政治的變化，推動半導體、人工智慧、軍工安控、低軌道衛星等五大信賴產業，並積極投資下一世代的科技產業。

賴清德表示，要追求的不僅僅是經濟，還要創新成長、綠色成長、更是包容性成長，要讓台灣可以安居樂業，他會推動均衡台灣；賴又問柯侯，「你們認為過時的服貿協議，把台灣經濟鎖進中國，開放中生就業，真的對台灣人民會比較好嗎？」

賴清德說，他最後一項使命是讓台灣這塊土地生生不息，他除了要打造民主和平的台灣，還要擴大社會投資，加薪、減稅、少負擔三原則，讓每個人在人生的每個階段都能獲得最大的協助，讓年輕人看到希望、壯年人實現夢想、老人擁有幸福、弱勢者可以得到照顧。

賴清德也問侯友宜所推出的侯康貸，社會普遍社認為不可行，不如多興建社會住宅，「你的塭仔圳市地重劃，全案有400公頃，但你目前只規劃2100戶，若按5%計算，可再增加1萬戶以上，我請問你願不願意這樣做？若市府沒有能力，你願不願意讓給中央，由我來做？」

此外，賴也問柯，「你家新增的違建，你投資的農地又違法闢建為收費停車場，被發現後都先推給爸爸媽媽才恢復現狀，明知故犯，若沒被發現就繼續違法、繼續收錢，這就是你口中的新政治嗎？坦白跟社會大眾講，你家還有沒有其他問題？」賴強調，未來若他執政，期許自己是希望的色彩，不是綠色、不是藍色或白色。

更多「2024大選」相關新聞。

首場政見會登場！賴清德笑稱「你西裝穿比我牢」　柯文哲反應曝光

賴清德萬里房內曝光！黨內人士：進去是小客廳、餐廳有6人圓桌

政黨號次抽到6號　民進黨盼比上屆成績更好、維持國會過半

重申礦區房是合法！賴清德：無法與侯的學生宿舍、柯違建比較

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞