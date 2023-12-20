政見會／砲打侯柯！賴清德批五十步笑百步「走向統一假和平」

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賴清德表示，總統領導國家應該要團結，而非分裂社會，遺憾對手不是仇恨動員，就是用偏頗言論抹黑、攻擊他，「甚至剛剛也沒有例外（指侯友宜）」。
賴清德指出，他將承擔起承先啟後，為了國家、社會、人民有四大使命，第一，有主權才有國家，有台灣才有中華民國，不分族群、先來後到，只要認同台灣都是主人，而他會堅持自由民主的憲政體制，中華民國、中華人民共和國互不隸屬，台灣主權不容侵犯、併吞，他會團結國人，走在總統蔡英文信賴台灣路上，走進世界、壯大台灣。
賴清德提到，侯市長口口聲聲說要守護中華民國，卻接受九二共識，難道不知道中國國家主席習近平又強調九二共識就是一個中國原則，一國兩制沒有中華民國空間，這要如何守護中民國？
賴清德又說，柯主席平時講話「很粗」，「兩岸一家」親喊那麼大聲，接受一個中國原則，又如何走蔡英文外交路線？「侯柯是五十步笑百步，都無法保衛國家生存」。
賴清德說，他的第二項使命是守護2350萬人民生命，和平無價，戰爭沒有贏家，他願意在對等尊嚴前提下，敞開大門與中國交流合作，增進兩岸福祉，而在中國尚未放棄武力犯台前，會落實和平四大支柱行動方案，強化全民保家衛國意識、強化國防經濟等；他也問柯侯，「接受九二共識、一個中國原則、兩岸一家親，處處配合中國，可以獲得和平嗎？我們都追求和平，但不同是，你們走向統一假和平，我是維持現狀真和平」。
賴清德提到，他有一個夢想，台灣在經濟上能夠成為日不落國，台灣的企業能夠立足台灣、行銷全世界，不論太陽在何時何地升起，都可以照到台灣的企業，他也會持續壯大科技產業，掌握地緣政治的變化，推動半導體、人工智慧、軍工安控、低軌道衛星等五大信賴產業，並積極投資下一世代的科技產業。
賴清德表示，要追求的不僅僅是經濟，還要創新成長、綠色成長、更是包容性成長，要讓台灣可以安居樂業，他會推動均衡台灣；賴又問柯侯，「你們認為過時的服貿協議，把台灣經濟鎖進中國，開放中生就業，真的對台灣人民會比較好嗎？」
賴清德說，他最後一項使命是讓台灣這塊土地生生不息，他除了要打造民主和平的台灣，還要擴大社會投資，加薪、減稅、少負擔三原則，讓每個人在人生的每個階段都能獲得最大的協助，讓年輕人看到希望、壯年人實現夢想、老人擁有幸福、弱勢者可以得到照顧。
賴清德也問侯友宜所推出的侯康貸，社會普遍社認為不可行，不如多興建社會住宅，「你的塭仔圳市地重劃，全案有400公頃，但你目前只規劃2100戶，若按5%計算，可再增加1萬戶以上，我請問你願不願意這樣做？若市府沒有能力，你願不願意讓給中央，由我來做？」
此外，賴也問柯，「你家新增的違建，你投資的農地又違法闢建為收費停車場，被發現後都先推給爸爸媽媽才恢復現狀，明知故犯，若沒被發現就繼續違法、繼續收錢，這就是你口中的新政治嗎？坦白跟社會大眾講，你家還有沒有其他問題？」賴強調，未來若他執政，期許自己是希望的色彩，不是綠色、不是藍色或白色。
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