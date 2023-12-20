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2024犯太歲5生肖出爐！賴銘偉提醒「這類人」容易有破財破格風險

▲2024年犯太歲的5個生肖出爐，歌手賴銘偉就提醒「這類人」容易有破財破格風險。（圖／17LIVE提供）
▲2024年犯太歲的5個生肖出爐，歌手賴銘偉就提醒「這類人」容易有破財破格風險。（圖／17LIVE提供）

記者詹鎰睿／綜合報導

由「搖滾宮主」賴銘偉主持的人氣宮廟節目《來去廣澤宮》昨（19）日播出最後一集，並給明年犯太歲的5個生肖運勢給予建議，其中生肖屬「牛」破太歲的人，就要特別注意守財，不宜貿然的進行投資，理財要謹慎，否則容易有破財破格的風險。

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賴銘偉表示，在明年12生肖當中，運勢Top3的生肖分別為，第1名是屬雞的人，明年是大吉星加持鴻圖大展的運勢，凡事多利機運滿滿；第2名是屬鼠的人，吉星照應，事業有高升機會，正財偏財都不錯；第3名是屬猴的人，人緣非常好，可遇到貴人。

▲賴銘偉（右）主持的《來去廣澤宮》昨晚播出最後一集，高曼容（左起）、林欣霈、曾甜，結果3人都抽到好籤，氣氛相當歡樂。（圖／17LIVE提供）
▲賴銘偉（右）主持的《來去廣澤宮》昨晚播出最後一集，高曼容（左起）、林欣霈、曾甜，結果3人都抽到好籤，氣氛相當歡樂。（圖／17LIVE提供）
不過賴銘偉提到，由於明年國曆2月4日就是立春，已經開始進入龍年，包含龍、狗、兔、牛、羊共5個需要安太歲的生肖都要特別。生肖屬「龍」值太歲的人，在這一天開始正式收到甲辰年青龍的影響，太歲當頭大破大立，可藉由該年的幸運色「綠色」，來給予自己澤潤跟保護。

生肖屬「兔」的人，從立春過後才開始脫離太歲當頭的影響，但在龍年，依然有害太歲的影響 ，所以要注意謹守分記，不要得意忘形，以免好事容易遭他人破壞或半途終止。

生肖屬「狗」沖太歲的人，在龍年要特別注意身體健康沖煞的問題，例如探喪或是儀式進行的場域要注意，小心禍從口出冒犯禁忌，影響自身運勢。

▲賴銘偉表示，明年屬雞、屬鼠、屬牛的人運勢都非常好。（圖／17LIVE提供）
▲賴銘偉表示，明年屬雞、屬鼠、屬猴的人運勢都非常好。（圖／17LIVE提供）
生肖屬「牛」破太歲的人，要特別注意守財、不宜貿然的進行投資，理財要謹慎，否則容易有破財破格的風險。生肖屬「羊」刑太歲的人，要特別注意意外刀兵相見，血光之災 ，待人處事平和低調為佳，避免糾紛是非或官司纏身。

搖滾宮主還特別傳授一個提前破解的攻略，就是在2024年元旦1月1日巧遇「天赦日」，天赦日要解冤釋結，化解仇恨、災厄，民間習慣在這天補運補財，或是消災解厄、祈福，是為自己轉運、補氣的絕佳時機。

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