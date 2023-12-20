村里長接受招待赴陸旅遊 最高檢邀執法機關討論違法要件
明年選舉在即，各地傳出不少里長團飛往中國接受落地招待，疑涉反滲透法等情遭法辦，為加強選舉查察及妥適偵查策略，最高檢察署日前邀請中選會、法務部、調查局、廉政署、警政署、移民署、刑事局、全國一、二審檢察長充分交換意見，並在會中對於境外勢力介選是否違法達成5項共識。
記者潘千詩／台北報導
境外勢力介選仍充滿變數，針對村里長接受中國招待出團旅遊是否涉及不法的認定標準，在18日的會議中，達成的5項共識，包括：釐清陸方接待的機關（構）、層級、職稱；台灣的發起人、招攬人、聯絡人及參加人是否具有參選或輔選身分；台灣參與赴陸旅遊所繳交的費用有無退回或依其行程與市價不相當者；村里長等赴陸旅遊收受金錢或不正利益，主觀上是否有與選舉相關的認知；村里長赴陸參訪或接受招待時間與選舉的緊密性。
最高檢察署指出，2024年選舉查察工作，檢察機關截至今年12月17日止，受理妨害選舉刑事案件 2031 件 2061 人，其中選舉賭盤案件 906 件 792 人；境外介選（含反滲透法 44 件 77 人）共 93 件 198 人；假訊息案件 152 件 167 人。
其中，選舉賭盤在全國司法警察強力動員下，目前已有效控制住查扣不法所得2241萬餘元，羈押9人，台中、苗栗、高雄、雲林及屏東地檢署成效十分顯著。不實訊息部分，在全國司法機關監控及有效動員下，也在密切掌握中。