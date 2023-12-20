NBA／稱Curry應該被放進「GOAT」的討論之中　Shaq：他排在我前面

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O’Neal長期以來一直是Curry最狂熱的支持者之一，他認為Curry應該在萬神殿中佔有一席之地。今天之後，他進一步讚揚了Curry，直言他應該被進進史上最佳球員的討論名單之中。
對於O’Neal的說法，TNT球評Kenny Smith反問「你覺得他排在你前面嗎？」前者肯定地表示：「是的，我打了20年球，也看了20年球，我從來沒見過像他這樣的球員。他有著穩定的表現，也有總冠軍資歷，理應進入這個討論。」
之後Smith又問O’Neal是否認為Curry比喬丹（Michael Jordan）更強，對此這位傳奇中鋒表示，他並不是要說Curry比這份名單中的誰更強，他只是說他值得被放進這個討論名單之中。
不過儘管Curry在聯盟中打下的成就已經十分耀眼，也可以說是近代籃球中影響力最大的球員，但以事實和過去的輿論來說，他似乎從來都沒有達到「GOAT」的等級過。
Curry恐怕並不是有史以來最偉大的球員，但如Shaq所說，他的名字值得與那些有史以來最偉大的球員一起被讚頌，喬丹、LeBron James、天勾賈霸、魔術強森，他改變比賽的能力和這些人一樣強大，他是一位無與倫比的天才，獨特的打球方式可能永遠不能被複製。
Curry生涯4奪冠總冠軍，有兩座MVP和1個FMVP，看他在退役之前還能拿到些什麼，無疑是很有趣的。