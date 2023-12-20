批帝王條款掀風暴！Cheap提告網友妨害名譽　改不提告喊已和解

政見會／賴清德拋老家「公益信託」　邀侯柯大群館、農地比照辦理

▲面對近日來萬里老家違建疑雲，賴清德表示替礦區鄉親們找到居住權後，願意將萬里老家公益信託，作為礦工紀念館。（圖／中選會提供）
▲面對近日來萬里老家違建疑雲，賴清德表示替礦區鄉親們找到居住權後，願意將萬里老家公益信託，作為礦工紀念館。（圖／中選會提供）

記者陳威叡／台北報導

中選會今（20）日晚間舉行「2024總統選舉候選人首場政見會」，對於近日頻遭攻擊萬里老家違建，民進黨總統候選人賴清德直球對決，強調自己有責任替居民找出居住權，在居住權獲得保障後，願意把房子交付公益信託，優先作為「礦工生活紀念館」，並反問國民黨侯友宜大群館是否願意公益信託，提供給弱勢學生居住，民眾黨柯文哲是否願意交出農地，免費給社區使用？

我是廣告 請繼續往下閱讀
侯友宜稍後對此回應，賴清德又提大群館，這是他娘家繼承的合法建物，合法開發票，不是違章建築，也有繳稅。

賴清德表示，近日來萬里老家受到藍白攻擊，引起社會關注，那是台灣礦業發展歷史留下來的礦業住宅，礦工後代安居問題，合理的解決才是正道，而不是多年後認定既存違建，拍照存檔就當作解決，強調礦區內的房子沒有特權，只有滿屋子的心酸。

賴清德說，礦區房子早在《區域計畫法》施行前就已經合法存在，礦權廢止後，政府沒有妥善處理他們居住權，年久失修後，自行修建很自然，而這些房子應該是既存建築，與違建概念不同，應該要獲得合理的解決。

賴清德說，礦區鄉親們擔心安身立命的房子被視為違建，擔心會被拆除，他感到很過意不去，因此自己有責任來幫大家找，在礦區居住權獲得保障之後，為了紀念礦工對台灣貢獻，願意把房子交付公益信託，優先作為「礦工生活紀念館」。

此外賴清德批評，侯友宜大群館遊走在法律邊緣，申請99個門號企圖逃漏稅，向學生收高價租金，卻高談年輕人居住權，願不願把大群館公益信託，提供給弱勢學生居住；此外柯文哲投資農地，炒地獲取暴利，作為停車場非法收取租金，願不願意把農地交出來公益信託，免費提供給社區使用？

【決戰2024！三強鼎立前進總統府】明年總統大選，賴清德、侯友宜、柯文哲，究竟誰會獲得最後勝利？最即時、最深度、最精采的2024大選報導，請鎖定《NOWnews今日新聞》大選專頁。  

更多「2024大選」相關新聞。

賴清德萬里房內曝光！黨內人士：進去是小客廳、餐廳有6人圓桌

獨／萬里「賴皮寮」龍脈圖曝！風水老師抖拆屋對賴清德選總統影響

徐巧芯也去朝聖！到賴清德萬里老家旁設新地標　透露現場人很多

賴清德萬里老家成觀光勝地！遭惡搞成「賴皮寮」　黃揚明也開酸

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞