政見會／賴清德拋老家「公益信託」　邀侯柯大群館、農地比照辦理

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賴清德表示，近日來萬里老家受到藍白攻擊，引起社會關注，那是台灣礦業發展歷史留下來的礦業住宅，礦工後代安居問題，合理的解決才是正道，而不是多年後認定既存違建，拍照存檔就當作解決，強調礦區內的房子沒有特權，只有滿屋子的心酸。
賴清德說，礦區房子早在《區域計畫法》施行前就已經合法存在，礦權廢止後，政府沒有妥善處理他們居住權，年久失修後，自行修建很自然，而這些房子應該是既存建築，與違建概念不同，應該要獲得合理的解決。
賴清德說，礦區鄉親們擔心安身立命的房子被視為違建，擔心會被拆除，他感到很過意不去，因此自己有責任來幫大家找，在礦區居住權獲得保障之後，為了紀念礦工對台灣貢獻，願意把房子交付公益信託，優先作為「礦工生活紀念館」。
此外賴清德批評，侯友宜大群館遊走在法律邊緣，申請99個門號企圖逃漏稅，向學生收高價租金，卻高談年輕人居住權，願不願把大群館公益信託，提供給弱勢學生居住；此外柯文哲投資農地，炒地獲取暴利，作為停車場非法收取租金，願不願意把農地交出來公益信託，免費提供給社區使用？
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