賴清德萬里老家爭議重重！黃暐瀚：觀感不佳民調降「掉了80萬票」

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黃暐瀚說，他在文章多次說過賴清德的個性脾氣超硬，對母親的感情與感恩，使他寧可承受政治損傷，也不曾想過拆掉了事（談到母親必哭）。不過，民調直直落，短短兩週已經掉了5%，來回80萬票，這是民進黨不可承受之重。不只總統選情「脆弱領先」，輸贏在一萬票以內的10多個「立委緊繃區」，能否連任，猶未可知。
尤其，當大批媒體與直播主絡繹前往萬里拍攝時，居然還有「國安人員」現場戍守。「國安人員顧違建」？這下賴清德與民進黨的支持度，可能又要丟掉好幾趴。黃暐瀚指出，根據「特種勤務條例」12條，針對「安全維護對象」的居住所，因應危害防止之必要，得劃出安全維護區及設置安全設施。也是根據這條，賴清德的萬里老家外面，從2020年他擔任副總統之後，開始設置憲兵哨所，維持安全。
黃暐瀚說，只要是「安全維護對象」住的地方，就算房子所有人不一定要是維護對象，國安單位都會派人駐守，常去的派國安特勤、不常去的也有憲兵，比如2000年陳水扁當選總統之後，國安特勤中心立刻把「民生東路老家」隔壁整戶承租，安全人員進駐，裝監視器、連線警局，設哨崗，24小時保護：2008年馬英九當選之後，「興隆路老家」樓上也一樣整層承租，國安特勤人員全面進駐。但這個期間，陳水扁、馬英九兩位總統，大多都住在愛國西路的「總統官邸」，但「原住所」一樣會有國安人員。
黃暐瀚因此表示，賴清德的仁愛路「副總統寓所」會有、「萬里老家」會有、「台南透天厝」也有；蔡總統的「總統官邸」會有、「雙子星敦南寓所」會有；李登輝前總統的「大溪鴻禧山莊」、台北外雙溪的「翠山莊」，通通都有國安人員保護。「但我講這些，一般民眾知道嗎？」大家只會覺得扯，沒人住的萬里老家，國安人員顧個屁？
黃暐瀚說，雖是照規定，「但觀感不佳，既然不常住或久久才去一次，賴清德早該交代國安人員，萬里老家，不要派駐憲兵。」
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