政見會／在中國眼中三人都是台獨！賴清德酸柯談藍白合全家哭

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對於侯友宜的批評新潮流，賴清德表示，每個黨派都有好有壞，不該一竿子打翻一船人，「如果侯市長要在這邊點名批判任何一個組織，應該要有具體的事實，當你在談能源政策的時候，應該要先回答幾個問題，第一個你為什麼當市長時，反對核一核二延役？結果你現在要選總統，不僅僅核一核二延役，你核三都要延役，核四還要重啟，跟大家說明清楚」。
賴清德提到，若國民黨這麼清廉，那應該說明為何雲林縣議會議長會涉及綠能收賄案，且這個有檢察官偵查在案的，而柯文哲喜歡談財政紀律，剛提到還了570億，但應該看看，柯8年還570億剛好集中在某一年，不像台南市，是平均分配，用制度面來做到財政紀律。
賴清德進一步說，台南市的財政紀律遠遠比新北市來得好，「你做了哪些建設、我做了哪些建設，我花出了多少錢」，台南市的財政他有辦法還到200億之多，且留下了許多經費，給後續的市長使用。此外，中央在蔡總統的領導之下，已經還9000億新台幣。
賴清德問侯友宜，侯的副手趙少康說，把副總統當成總統在選，「他（趙）提出的政見侯市長也照單全收，他說你願意把總統權責分享給他，就連執政後民眾黨可以入閣，也是由他宣布，我們看不懂，究竟誰才是總統候選人？民眾無法接受，副總統破壞憲政體制，架空傀儡總統，我也要提醒你，總統是不可能有褓姆的」。
賴清德接續問柯文哲主張內閣制，應該知道內閣制的國家是虛位元首，也沒有副總統，為什麼說副總統要監督總統？你若當選總統要凍結考監兩院，又要去立法院備詢不是諮詢，這些都是在擴充總統職權，這個都跟柯主張的內閣制背道而馳，特別是藍白合的過程可以看得出來，所謂聯合政府不是為了國家，其實是為了政黨的利益。
針對中國公然介選問題，賴清德說，中國要併吞台灣是他們的國家政策，呼籲不要傻傻的跟著中國定義台獨，也不要跟著中國一直檢討受害的台灣，「侯市長、柯主席，在中國的眼中，我們三人站在這裡參選總統通通都是台獨，你們接不接受？如果你們接受這就是台獨，難不成你們是在選特首？」
賴清德指出，中國片面公布台灣構成貿易壁壘，原本是在明年才要完成調查，現在提前在國民黨夏立言副主席到訪中國隔天就宣布，要請問侯友宜，這是不是公然介選？願不願意公布夏立言此行見了什麼人、說了什麼話嗎？你們有沒有裡應外合？「不要又說別人在抹紅」。
「柯主席，你怎麼會去跟國民黨簽六點協議，背後有沒有受到威脅利誘？你為什麼事後又反悔？不但你自己哭了，全家人也都跟著哭了。」賴清德提到，社會擔心，「你簽錯政黨協議只是全家哭，如果你擔任總統和中國簽錯協議，是全國人民都要哭了，你願意說明嗎？」
賴清德詢問，當美中貿易戰突然來臨，台灣如果有和中國簽訂服貿和貨貿，那我們的企業會不會被制裁？當疫情無預警爆發，我們對兩岸的人流、物流毫無防備，那台灣的疫情會多嚴重？經濟又會受到多大的衝擊？但好險都沒有，「我們成功阻絕疫情的擴散，更創下良好的經濟成長；未來，我會打造健康台灣，更會讓所有人，可以分到經濟成長的果實」。
賴清德強調，因為8年前我們選對的人，走對的路，8年來台灣確實有很多改變，也許民進黨做得不夠好、做得不夠周全，「但民進黨會檢討改進，我要感謝台灣人民給我們機會，我們沒有威權基因，也不是一人政黨，我們很清楚，權力越大、責任越大」。
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