貓咪常「咬你一口又舔舔」！不是喜怒無常　行家：表達意義有4種

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一、對飼主的表揚
平常我們人在摸貓時，如果碰觸到了牠的禁區，例如肚子、尾巴等，或是被摸到不耐煩了，此時貓咪就會咬你一口，這通常不會太大力，只是想通過這方式提醒人，不允許再摸這裡了，此時若停手或改摸其他地方，貓咪便覺得有所改變，才會以舌舔以示表揚，同時認為舔舐能減輕對人的打擊，彷彿在說：「我想請你停下來，但我依然愛你」。
二、狩獵本能展現
有時貓咪咬人，是因為我們可能使用了手、腳逗貓，這會誘發牠們的狩獵本能，對其進行啃咬，但當貓咪咬下去後，人做出疼痛的反應又讓牠意識到這是主人的手，所以才會舔舐減輕傷害。
但也有另一種情況，是完全被誘發狩獵本能而下重口的貓咪，通常是未經訓練的小貓，牠們的舔舐則會比較像在品嘗獵物味道的感覺。此時也要記得出手喝斥，例如輕拍貓咪讓牠停下，讓牠學習到下口不能太重。
三、表達歉意
有時貓咪會想找人玩，為了吸引主人注意，會祭出各種方法，例如緊盯、撲過來等，其中也包含玩耍的輕咬、咬舔交互的組合，都可能是貓咪無聊想要人陪玩的表現。
而當人被咬後，出現了感覺疼痛的反應時，也會讓貓咪覺得：「我是不是咬痛你了」，此時牠為了表示自己不是故意弄痛你的，就會在舔一舔剛剛咬過的地方。
四、表達愛意
貓咪有時也會透過輕咬來表達愛意，因為貓媽媽在小時候，都會舔小貓，舔著舔著也會咬小貓一口，舔舔再咬咬，是貓咪表達愛的方式，多貓家庭內也很常見互相舔毛在咬一下的習慣動作。如果你跟貓咪相處的當下狀態是相當靠近且平靜的，那此時貓咪的咬咬再舔舔，很大機率就是在表述愛意。
最後「靜靜養貓」表示，貓咪的咬舔行為，不一定具備攻擊性，各種情境下的意思都有所不同。同時她也建議，最好在貓咪一個月大時，就準備好貓咪的玩具，並陪伴牠們玩耍訓練，避免用手腳充當貓咪玩具。
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