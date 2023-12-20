政見會／批弊案叢生　侯友宜：不會讓人有機會對綠能產業上下其手

我是廣告 請繼續往下閱讀
侯友宜說，賴清德說大家質疑民進黨的弊案都辦清楚了，超思案、高端案人民都還有很多疑問，況且賴清德當過行政院長、副總統，怎麼都把責任推給別人，好像詐騙產業都不關你的事；賴清德說，新北公務員貪污，但他都是自己查辦自己人，被他移送的就有9成多。
侯友宜酸，民進黨不分區立委提名黑熊學院的，怎麼能跟國民黨不分區、潛艦國造推手陳永康相比；賴清德又提大群館，這是他娘家繼承的合法建物，合法開發票，不是違章建築，也有繳稅。
侯友宜說，選總統的人要隨時反省自己，但當大學生問賴清德民進黨弊案，賴清德不但不回答，竟然反問是哪一件？學生還遭到肉搜，他絕對堅持不對就辦，不必抹黑他，他一輩子打擊犯罪永不手軟。
侯友宜表示，這些年就是一黨獨大、缺乏制衡，讓政黨輪替他會好好辦弊案，像是綠能發電、綠營發財，賴清德應該當負責任的政治人物，到底要不要擁抱核能、要不要放棄核能？不要選舉時再來騙選票又挑票，堅持錯的政策，又要讓一推人賺大錢。
侯友宜說，一大堆弊案跟綠能，88槍案扯出光電利益，前民進黨賴勁麟被說綠能門神，馬上辭職就是心虛，賴清德子弟兵接受性招待，業者就是光電業，光電真的好好賺。
侯友宜批，賴清德說他跟黑金站在一起，真的做賊喊抓賊，「我不反對綠能，我是反對弊案！」他當選總統，一定用特偵組專業辦案，不會讓人有機會在綠能產業上下其手。
「2024是清廉跟貪腐的抉擇，」侯友宜說，新潮流不散，台灣不會好。
更多「2024大選」相關新聞。