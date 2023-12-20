批帝王條款掀風暴！Cheap提告網友妨害名譽　改不提告喊已和解

政見會／批弊案叢生　侯友宜：不會讓人有機會對綠能產業上下其手

▲第一場政見會今晚登場。（圖／中選會提供）
▲第一場政見會今晚登場。（圖／中選會提供）

記者余祥／台北報導

第一場總統政見會今（20）日晚間登場，三位總統候選人頻頻交鋒，國民黨總統候選人侯友宜在第三輪發言時回應柯文哲反對成立特偵組說，他要成立的特偵組，是召集專業人士針對案子辦案，辦完就解散，沒有人情壓力，才會立竿見影；他也批賴清德能源政策反覆，綠能弊案從叢生，特偵組一定有辦法查清楚，他不會讓人有機會在綠能產業中上下其手。

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對於柯文哲稱他反對特偵組，侯友宜說，他是文官制度培養的出來的，只要用對人就可以做對事，人很重要、制度也很重要，他要成立的特偵組是針對特定案子召集專業人士，跨區辦案，辦完就解散，沒有人情壓力，針對案子來辦，才能立竿見影。

侯友宜說，賴清德說大家質疑民進黨的弊案都辦清楚了，超思案、高端案人民都還有很多疑問，況且賴清德當過行政院長、副總統，怎麼都把責任推給別人，好像詐騙產業都不關你的事；賴清德說，新北公務員貪污，但他都是自己查辦自己人，被他移送的就有9成多。

侯友宜酸，民進黨不分區立委提名黑熊學院的，怎麼能跟國民黨不分區、潛艦國造推手陳永康相比；賴清德又提大群館，這是他娘家繼承的合法建物，合法開發票，不是違章建築，也有繳稅。

侯友宜說，選總統的人要隨時反省自己，但當大學生問賴清德民進黨弊案，賴清德不但不回答，竟然反問是哪一件？學生還遭到肉搜，他絕對堅持不對就辦，不必抹黑他，他一輩子打擊犯罪永不手軟。

侯友宜表示，這些年就是一黨獨大、缺乏制衡，讓政黨輪替他會好好辦弊案，像是綠能發電、綠營發財，賴清德應該當負責任的政治人物，到底要不要擁抱核能、要不要放棄核能？不要選舉時再來騙選票又挑票，堅持錯的政策，又要讓一推人賺大錢。

侯友宜說，一大堆弊案跟綠能，88槍案扯出光電利益，前民進黨賴勁麟被說綠能門神，馬上辭職就是心虛，賴清德子弟兵接受性招待，業者就是光電業，光電真的好好賺。

侯友宜批，賴清德說他跟黑金站在一起，真的做賊喊抓賊，「我不反對綠能，我是反對弊案！」他當選總統，一定用特偵組專業辦案，不會讓人有機會在綠能產業上下其手。

「2024是清廉跟貪腐的抉擇，」侯友宜說，新潮流不散，台灣不會好。 

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