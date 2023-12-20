政見會／基隆捷運在哪裡？柯文哲再轟政府財政紀律

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柯文哲說，蔡政府自稱財政紀律很好，說還有盈餘，因為收入減支出等於盈餘，問題是特別預算不算支出，所以才會有盈餘，問題是特別預算借的錢，難道以後可以不用還嗎？
柯文哲說，他擔任台北市長前5年就還了570億，後3年面對Covid-19、俄烏戰爭、通貨膨脹0舉債。相對之下中央政府的防疫特別預算就8400億，那為什麼在疫情最緊張的時候，疫苗大部分都是人家送的？包括鴻海、慈濟，還有台積電1500萬劑；外國政府大概捐了900萬劑，日本政府400萬跟美國政府400萬劑，錢是用去哪裡？
柯文哲說，所以面對這個財政紀律，有兩件事情要思考，第一欠債是要還錢的，「如果欠債不用還錢我現在就跟你借」，所以特別預算那些貸款不是不用還的；第二、欠債是要繳利息的，而且利上加利相當可怕，所以對這種特別預算亂花錢、造成債留子孫是非常反對的。
柯文哲表示，要改善財政紀律，第一步要先有計畫才可以編預算，不是先編預算才有計畫，這是他對前瞻計畫最大的批評；作為前瞻計畫第一炮的基隆輕軌，在2017年蔡政府也信誓旦旦說80億4年會完工，在將近7年後的今天，請問基隆輕軌在哪裡？而且基隆輕軌要變成基隆捷運，80億變成600億，更可笑的是，現在基隆捷運沒有基隆，因為它只開到八堵而已，「而且就我個人的實際經驗，600億也不夠，因為路線什麼都還不是很確定、徵收還沒做。」
另外一個要改革的就是中央地方《財政收支劃分法》，目前台灣20個縣市裡面，有16個它的自籌款低於五成，有好幾個甚至低於二成，意思就是說 目前地方政府都要靠中央補助財源才能夠達到收支平衡，這個嚴重影響地方自治，因為地方政府都要看中央臉色。
柯文哲說，關於財政紀律，他有幾項政策，第一、《特別預算法》第83條第4款空白授權要拿掉，以後只有戰爭、重大經濟事故、天災人亡才可以變特別預算；其他的不可以濫用特別預算。
第二、關於中央與地方財政收支劃分，應該成立一個統籌分配款委員會，由中央政府、地方政府、民意代表專家共同組成，要讓地方有足夠的財源，不必樣樣都要看中央臉色，才能夠讓地方自治落實。
第三、要召開全國賦稅改革會議，台灣的稅收只佔GDP14%，日本、南韓都20%可是台灣的稅率沒有比這些國家低，結果收到錢比他低，他主張勞務所得跟資本所得應該要分開課稅，因為有錢人用錢去投資賺錢比較快，結果就是有錢人越來越有錢、窮人越來越窮，所以變成是世襲，所以整個財務改革委會、財務改革的會議，一定要來召開。
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