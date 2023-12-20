批帝王條款掀風暴！Cheap提告網友妨害名譽　改不提告喊已和解

首場政見發表會落幕！侯友宜指控賴清德發表「兩則假訊息」

▲國民黨總統候選人侯友宜指控，賴清德政見發表會有2則假訊息。（圖／記者呂炯昌攝，2023.12.20）
▲國民黨總統候選人侯友宜指控，賴清德政見發表會有2則假訊息。（圖／記者呂炯昌攝，2023.12.20）

記者林怡昕／台北報導

首場總統大選政見會稍早落幕，侯友宜率先走出會場發表談話，侯友宜先是指控，民進黨總統候選人賴清德稍早發表政見時，發布兩則假訊息，分別是指稱「侯友宜原本反對核電，現在又挺核」，且勞動部、《彭博社》都已經指出，台灣已經在跟印度簽訂MOU，要引進印度勞工。

我是廣告 請繼續往下閱讀
侯友宜指出，稍早政見發表會大家互相提很多政見，也回應很多問題，不過，他要提出賴清德在今天政見會發布兩則假訊息，首先，賴清德稱自己原先反對核能，現在卻支持核能，侯友宜駁斥，自己從來沒有反對過核能，只要在核能安全的情況下，核能一定可以用，「他竟然說我反對，是假訊息」。

侯友宜再指，台灣要引進印度移工，在勞動部、《彭博社》都已經指出，台灣已經在跟印度談協議準備簽訂MOU，賴清德卻否定，這就是假訊息。

侯友宜表示，賴清德再三強調高端沒問題，為何高端要封存30年？第二，民進黨弊案這麽多，賴清德做過行政院、副總統，卻不查不問說沒事，這兩件事是自己對他相當質疑。

侯友宜說，今天談了居住正義、多元興建住宅，他強調，新北市在他任內蓋了1.1萬戶社宅，非常成功還獲得很多獎項，未來針對多元住宅興建，將蓋勞工住宅，讓工業區可以給員工只租不賣，並附設幼托、幼兒園、日照中心，可以在工業區就近照顧。

侯友宜再指，未來還要釋出公有地，地上權來蓋社會住宅，生兩胎社會住宅優先抽，買公宅打5.6折，要租房，租金要透明讓房東釋出減輕稅。

侯友宜說，多元住宅興建過程中，會努力讓社會住宅蓋起來，包含包租代管、租金補貼、地上權公宅以及勞工宅，還要蓋120萬戶。

【決戰2024！三強鼎立前進總統府】明年總統大選，賴清德、侯友宜、柯文哲，究竟誰會獲得最後勝利？最即時、最深度、最精采的2024大選報導，請鎖定《NOWnews今日新聞》大選專頁。  

更多「2024大選」相關新聞。

NOW民調／總統政見會登場！賴侯柯交鋒　你認為誰表現最好？

政見會／在中國眼中三人都是台獨！賴清德酸柯談藍白合全家哭

政見會／基隆捷運在哪裡？柯文哲再轟政府財政紀律

政見會／批弊案叢生　侯友宜：不會讓人有機會對綠能產業上下其手

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞