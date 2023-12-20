首場政見發表會落幕！侯友宜指控賴清德發表「兩則假訊息」

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侯友宜再指，台灣要引進印度移工，在勞動部、《彭博社》都已經指出，台灣已經在跟印度談協議準備簽訂MOU，賴清德卻否定，這就是假訊息。
侯友宜表示，賴清德再三強調高端沒問題，為何高端要封存30年？第二，民進黨弊案這麽多，賴清德做過行政院、副總統，卻不查不問說沒事，這兩件事是自己對他相當質疑。
侯友宜說，今天談了居住正義、多元興建住宅，他強調，新北市在他任內蓋了1.1萬戶社宅，非常成功還獲得很多獎項，未來針對多元住宅興建，將蓋勞工住宅，讓工業區可以給員工只租不賣，並附設幼托、幼兒園、日照中心，可以在工業區就近照顧。
侯友宜再指，未來還要釋出公有地，地上權來蓋社會住宅，生兩胎社會住宅優先抽，買公宅打5.6折，要租房，租金要透明讓房東釋出減輕稅。
侯友宜說，多元住宅興建過程中，會努力讓社會住宅蓋起來，包含包租代管、租金補貼、地上權公宅以及勞工宅，還要蓋120萬戶。
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