政見會／賴清德喊蓋百萬社宅　柯文哲反酸：跳票的基礎上繼續灌水

我是廣告 請繼續往下閱讀
柯文哲提到，7年多來 ，民進黨的居住正義跳票，社宅永遠「規劃中」，囤房稅2.0修法卡關，民進黨一直說「全國總歸戶」做不到。結果拖到選前半年，突然就通過了？然而，星期二通過的行政院版本，雖然提高了稅率天花板，但地方政府未必會同步，最後還是淪為打假球。
柯文哲承諾當選後大力蓋社會住宅，社宅數量未達總戶數5%之前，會減少國有地標售，杜絕「政府帶頭炒地」。並且透過TOD (以大眾運輸導向的都市發展)、以及EOD (以教育為導向的都市計畫)，結合地方公共需求，大量興建社會住宅。並會將舊房舍活化，由政府出資整修閒置和老舊的公有房舍，開放青年、弱勢和銀髮族群申請租用，擴大可負擔住宅的數量。
柯文哲表示，他所蓋的社會住宅，有量也有質，不但美觀融入社區，不再成為臨避建築，還有四大標章:「綠建築、智慧建築、耐震、無障礙。」採用智慧電表、智慧水表、智慧瓦斯表、智慧保全，符合2050年淨零碳排的標準，最重要的是「安全」。防震係數要足夠，才能提供人民更安全的居住環境，無障礙的建置，更是保障人權的表現。
柯文哲也批評，蔡政府任內成屋價格全國平均上漲將近27%，且中、南部漲幅最高，台南市漲幅高達40%，房價飆漲已經蔓延為全國問題。蔡政府持續放任囤房炒作，《平均地權條例》修正案依然大開後門引導投機客逃生。絲毫看不見民進黨落實居住正義的決心。
柯文哲話鋒一轉，痛批民進黨總統候選人賴清德居住正義的政策，賴清德喊出「百萬戶社宅」，其中包租代管25萬戶、租金補貼50萬戶，根本是「在跳票的基礎上，繼續灌水、欺騙人民」，過去他主政的台南市政府，興建數是零。
【決戰2024！三強鼎立前進總統府】明年總統大選，賴清德、侯友宜、柯文哲，究竟誰會獲得最後勝利？最即時、最深度、最精采的2024大選報導，請鎖定《NOWnews今日新聞》大選專頁。
更多「2024大選」相關新聞。