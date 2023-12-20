政見會／萬里老家公益信託 賴清德：政治人物沒有委屈
中選會今（20）日晚間舉行「2024總統選舉候選人首場政見會」，過程中民進黨總統候選人賴清德提出萬里老家「公益信託」想法，未來作為「礦工生活紀念館」，他會後受訪時對此表示，政治人物沒有委屈，受到攻擊不會抱怨，但最關心的是礦區民眾的居住權，也希望國民黨侯友宜與民眾黨柯文哲，兩人大群館與農地也能比照辦理，但很可惜兩人都沒有回答。
記者陳威叡／台北報導
對於今日拋出萬里老家公益信託，賴清德表示，政治人物沒有委屈，受到攻擊不會特別抱怨，但最關心的是礦區民眾居住權的問題，尤其是自己參選總統以來，房子被藍白陣營攻擊，居民們非常擔心房子會被認定為違章建築，甚至擔心會被拆除，因此他一定會協助解決問題，確保居住權益，希望未來包括內政部、地方政府，全國32公頃土地上，有成千上萬礦工住戶，這些都需要幫忙。
至於公益信託部分，賴清德說，他很清楚礦工對台灣的經濟貢獻，因此希望透過公益信託方式，將老家作為「礦工生活紀念館」，感謝那一代的礦工對台灣經濟貢獻，會委託律師處理這些問題。
賴清德也希望對手能夠勇於面對問題，今天提出許多人民關心的議題，作為總統候選人應該要跟社會回答，但可惜都沒有回應，另邀請兩人把大群館與土地公益信託也未回答，「記者可以去問他們」。
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