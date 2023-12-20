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小S穿睡褲見王偉忠！曝《此時此刻》和吳慷仁「打招呼遭阻」內幕

▲小S（左）上恩師王偉忠廣播節目，竟穿睡褲就上！她也揭露《此時此刻》和吳慷仁親密戲內幕，想打招呼卻遭勸阻。（圖／中廣提供）
▲小S（左）上恩師王偉忠廣播節目，竟穿睡褲就上！她也揭露《此時此刻》和吳慷仁親密戲內幕，想打招呼卻遭勸阻。（圖／中廣提供）

記者黃盈容/綜合報導

小S（徐熙娣）一向非常做自己，但沒想到連上恩師王偉忠的中廣節目《欸！我說到哪裡了？》，她都只穿著睡褲就進錄音間，王偉忠也不留情，當場「揭發」小S，小S也沒在怕，還作勢要拉下外套拉鍊，讓直播鏡頭拍裡面的睡衣，她笑說，因為中廣離她家真的很近。小S近期演出影集《此時此刻》和吳慷仁親密戲引起熱議，小S也揭露拍戲內幕，透露當時她因發現和吳慷仁尚未熟識，就要拍重點親密大戲，一直遲疑著是不是該不該去打個招呼，後來被化妝師連忙勸阻，因為吳慷仁應該需要一點時間沈澱，她也發現親密戲的男演員真的比較辛苦，重點部位還要放上「硬罩」。

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小S在影集《此時此刻》演技爆發，令人驚豔。王偉忠好奇她當初怎麼跟家人說明，沒想到小S老公、婆婆與2個女兒都很好說話，只有老么「許老三」聽了猛翻白眼、氣鼓鼓的瞪著她說，「妳就是想搞外遇是不是！」

王偉忠看著大小S長大，雙方合作多年，每次小S氣他，王偉忠就會撂狠話，「看將來妳小孩怎麼整妳！」小S表示，她逐漸發現自己真的能夠體會到王偉忠當年跟她提過的話，因為都一一應驗了，像是許老三經常把她氣哭。

王偉忠聽聞後非常開心，直呼「我人生一大樂事就是看許老三整小S，她應該是妳前世的婆婆！」小S說，S媽還勸她小孩講話不好聽，也不需生氣，因為徐奶奶曾經說過「一咒旺三年」，不管誇獎還是詛咒，都是好事，讓她頓時找到情緒出口。

▲《此時此刻》小S（右）、吳慷仁床戲瘋傳，大S羨慕妹妹接到好戲。（圖／Netflix提供）
▲《此時此刻》小S（右）、吳慷仁床戲瘋傳，大S羨慕妹妹接到好戲。（圖／Netflix提供）
小S與吳慷仁演出《此時此刻》影集當中的「說好的輕井澤」，劇中雙不倫，有大量床戲，王偉忠好奇到底親密戲該怎麼拍？小S表示，劇組請來的親密指導老師研究姿勢該怎麼擺，而且重點是鏡頭拍起來必須好看，許多看來唯美的鏡頭，實際上吳慷仁只用雙手支撐全身的重量演戲，不能壓在她身上，避免讓身體線條變形，也絕不能發抖，十分困難。

小S本想拍攝前去和吳慷仁打招呼熟識一下，但被化妝師連忙勸阻，認為吳慷仁應該需要一點時間沉澱，小S直言親密戲的男演員真的比較辛苦，重點部位還要放上「硬罩」。吳慷仁教她怎麼順著節奏演出，小S說，原本非常緊張，但真的順著節奏，演著演著就放鬆了。

播出後連小S公公都直讚「演得很好！很好很好！」讓本來很緊張的她才終於鬆了一口氣，王偉忠也覺得她演得認真，建議她多多演戲，小S不禁埋怨表示，大家廣受好評，還說後續一定有很多劇本找上來，但是都沒有。不過，她感謝吳慷仁給了她許多信心，因為吳慷仁說：「妳表現得很好，請你繼續演戲，不要放棄！」

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