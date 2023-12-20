▲對抗流感不只靠疫苗！醫揭接種前後補充「７關鍵營養素」有幫助

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▲ 施打疫苗前後應補充7項關鍵營養。（示意圖／每日健康）
楊婷貽在臉書專頁《好食課》發文提到，疫苗的效力是於施打後1～2週才開始產生，所以維持好免疫力是此時的關鍵，記得要有「充足睡眠」，接種疫苗前一天不熬夜，並睡滿7小時以上，也要「適度補水」，因為水有助於新陳代謝掉體內的廢物，也能幫助緩解施打後的高燒症狀，不妨喝足體重公斤數乘以30的水量，但不要為了多喝水而強灌，以免造成身體不適，最後就是要「放鬆心情」，盡量維持平常心、不要過度緊張，遵照醫事人員的指示完成施打即可，打完針後不要去按揉打針處，因為疫苗接種後需要時間慢慢吸收才能較有效的製造抗體，搓揉除了可能造成淤青之外，也會使得藥品太快被血管吸收掉而無法發揮作用。
楊婷貽指出，接種疫苗前，可以補充：
一、蛋白質：蛋白質為免疫細胞的重要組成原料，吃足蛋白質不僅提供我們身體能量，也幫助維持身體正常免疫機能，建議早晚喝杯牛奶或豆漿，每餐則吃足一掌心的豆、魚、蛋、肉類。
二、鋅：促進免疫細胞發育成熟，並參與身體多項代謝能力，缺乏容易受外界病菌感染，富含食材包含牡蠣、南瓜籽、牛肉等。
三、維生素A：幫助維護黏膜的健康及完整性，幫助修復受損部位，降低病菌感染機會，富含食材包含豬肝、地瓜、南瓜等。
至於接種疫苗後，一些人可能會有肌肉痠痛、發燒等副作用，此時身體正努力平衡發炎狀態，可多吃抗發炎及提升免疫的食材，幫助疫苗發揮最大功效，包括：
一、維生素C：幫助抗發炎及氧化，並增強免疫細胞分化及增殖、提升免疫力，可多吃蔬果，像是芭樂、奇異果、青椒、苦瓜等。
二、維生素D：可幫助調節體內發炎反應，改善發燒情形，除了可靠日曬獲得維生素D，也可多吃雞蛋、日曬乾香菇等。
三、維生素E：幫助身體抗發炎，增強身體抵抗力，富含食材包含酪梨、堅果、全穀物。
四、ω-3脂肪酸：可減緩身體氧化壓力，且有研究發現ω-3脂肪酸可抑制流感病毒複製來抗病毒，富含食材包含亞麻籽油和油脂豐富的魚，如秋刀魚、鮭魚等。
楊婷貽也破解2大迷思，許多人認為空腹不能打疫苗，但其實空腹與否並不會影響疫苗的作用，只是怕民眾會有低血糖、暈針等問題，如果平時沒有吃早餐的習慣，就比照日常、維持平常心即可，不需特別進食使得身體不舒服；還有一些人會想超前部署，在打疫苗前先吃退燒藥，藉此預防打針後的副作用，但部分研究指出，退燒藥的使用可能會干擾疫苗反應，所以不建議打疫苗前先吃退燒藥，若打完針後有發燒等不適症狀，才吃藥物來緩解。
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