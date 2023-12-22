激戰立法院／猛打鄭文燦弊案！藍營桃園選情樂觀　再拚6席全壘打

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地方人士評論鄭文燦對這次桃園立委選戰的影響有限，原因有2點，一是之前爆發出的開房間影像事件對鄭仍有殺傷力，二是鄭文燦已經離開市長位置，在資源的分配上不像以前那麼容易可以運用自如。再加上行政院副院長的身份他的資源的統籌分配範圍是全國性，沒辦法只單獨針對桃園。縱使鄭文燦真的開出支票只單獨給桃園時，最後執行單位還是會落在目前國民黨執政的市長張善政手上，因此認為鄭文燦的資源下不來，人走茶涼，地方人士多半認為他的力道沒辦法像過去那麼強。
至於桃園6個選區的對決，主戰場還是放在藍、綠對決上，既使有少數選區有民眾黨、新黨甚或是無黨籍的對手參戰，但地方普遍認為能夠影響的程度有限。以下是地方人士對桃園六個選區的選情分析和觀察。
第一選區（蘆竹區、龜山區、桃園區15個里）是國民黨的牛煦庭與民進黨的鄭運鵬廝殺，但藍營內部普遍認為，鄭運鵬上次在市長選舉的時候，因為挺林智堅的立場，有點傷到自己。鄭運鵬挺堅的那一段，等於是他把自己的誠信給賠了進去，後來他在本命區蘆竹區的得票數也低於張善政，這也是目前為止他的民調沒有辦法領先過牛煦庭的最大問題。
藍營人士表示，牛煦庭和鄭運鵬目前仍在纏鬥，雙方的差距都在誤差範圍內，目前看起來是五五波。如果最後這幾天，國民黨能多派幾位重量級人士來桃園拉抬，或許能夠一舉將牛煦庭和鄭運鵬的差距拉大。
第二選區（楊梅、新屋、觀音、大園），國民黨的涂權吉挑戰現任的民進黨黃世杰，藍營內部人士透露，目前涂權吉在民調上小輸黃世杰，認為黃世杰在水利會體系固票工作算是成功，但黃世杰在楊梅這個票倉的實力不及國民黨，若是在楊梅輸得太多，即使沿海三區大贏也很難贏得選戰。如果國民黨在選前能密集請來明星級大老助陣，涂權吉這一役扳倒黃世杰的機會將會大增。
第三選區（中壢市76個里），民進黨彭俊豪和國民黨的魯明哲以及新黨游智彬三人競逐。魯明哲當選立委之後，國民黨這4年立法院的攻防次數比起以往多很多，魯明哲剛上來的時候是積極參與黨團的運作，也造成他有許多時間被綁在立法院，導致他在地方的活動，出現比率稍微降低。
彭俊豪利用魯明哲當立委這段時間基層跑的比魯明哲勤，這幾年深耕下來建立不少堅定的支持群；但是從基本盤來看，魯明哲的基礎組織盤是比較穩定的，畢竟他當過中歷市民代表、縣議員、市議員和市長，深耕中壢區20幾年，因此地方上普遍認為魯明哲的基本盤也還是大於綠色板塊。藍營內部對於游智彬的影響，認為雖然是變數但是這個變數會影響多大，目前來看從民調上來看，似乎還沒有到說能夠足以把魯明哲拉下來的地步。
第四選區（桃園區66個里），民進黨范綱祥因為長期失去政治舞臺，所以聲量的部分一直拉不起來，相較於范綱祥，國民黨的萬美玲因為長期23年在桃園區，不論是市議員或是立委，長期在教育的領域發揮，相對來講這一塊的票源是較為鞏固，20多年的長期經營，累積的實力不容小覷。
第五選區（龍潭、平鎮）是國民黨的呂玉玲和民進黨的劉仁照和民眾黨的賴香伶三角督的局面。由於龍潭、平鎮這塊區域，宗親票還有組織票是主流，地方上普遍認為劉仁照和賴香伶這兩位新進的競爭者不容易獲得這兩股主流力量的支持。因此，呂玉玲只要將她經營多年的基本盤固守好，把賴香伶的票數壓到3%內，她還是能穩穩當選。
第六選區（中壢12個里、大溪、八德、復興）是與民進黨友好合作的無黨籍候選人趙正宇對上國民黨的邱若華，地方人士認為，大環境民進黨的聲勢急轉直下，掛上民進黨招牌競選不見得能有加分的效果。同時這次議長邱奕勝的姪女邱若華參選，邱奕勝積極動員助攻，讓趙正宇備感壓力。
同時地方人士認為，成也鄭文燦，敗也鄭文燦，以前鄭文燦當市長，用行政資源來做輔選，現在鄭文燦人走茶涼，也沒有辦法做這些輔選。鄭文燦本身面臨錄影帶風波，同時八德國民運動中心天花板坍塌的問題也重創他的聲譽，還有最近黃國昌猛打的「侑晉科技公司」及負責人吳有信，涉嫌非法亂倒有害事業廢棄物，黃國昌指出吳有信是鄭文燦的金主。這些東西的確會造成鄭文燦在桃園的輔選力道減弱。
國民黨想要拚贏這場選戰，市長張善政若能善用行政資源固票能大幅為小雞加分，但藍營人士觀察，張善政不願意像鄭文燦那樣大手筆撒錢輔選，加上之前鄭文燦將公益彩券盈餘闊氣補助地方團體，之後遭到監察院糾正，現在張善政上台，這筆錢反而不能用了，對地方社團而言，相對的剝奪感就很重，民眾普遍會認為為何以前鄭文燦會給，到了張善政這邊就不給了？
對國民黨而言，桃園曾是藍軍大本營，曾經創造過6席立委全上的佳績，期待藍天再現，地方藍營支持者希望國民黨這次能善用桃園執政的優勢，加強地方社團固樁和運用大環境吹向民進黨的逆風，乘勝追擊將民氣拉抬上來，一舉全壘打拿下6席。
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