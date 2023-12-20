政府賣地帶頭炒房？財部回應柯文哲 稱大面積國有地早已停止標售
針對民眾黨總統候選人柯文哲在今（20）日政見發表會指稱，「國有土地應停止標售，提供興建社會住宅，以免成為帶頭炒房元凶」，財政部國有財產署晚間回應表示，早自99年起停止標售台北市精華地區國有土地，101年間修正國有財產法第53條，明定面積500坪以上國有土地不得標售，並自今（112）年起已就面積200坪以上國有土地暫不標售，優先評估作為社會住宅儲備用地，絕無帶頭炒房情事。
記者顏真真／台北報導
國產署說明，該署積極主動配合內政部推動社會住宅，截至112年11月底，已提供492餘公頃國有土地供主管機關辦理社會住宅的規劃與興建。另為增加住宅多元供給，積極推動國有非公用房地標租與符合「租賃住宅市場發展及管理條例」規範之租賃住宅包租業，由其轉租與次承租人居住使用，112年共標脫65戶國有房地。
國產署進一步指出，自111年起針對屬住宅區且符合社會住宅基地選址原則者，先徵詢中央及地方住宅主管機關確認無興建社會住宅需求，始續處招標設定地上權相關前置作業。此外，國有非公用土地配合都市更新政策，積極參與都市更新分回房地，亦優先提供中央及地方住宅主管機關評估作社會住宅使用。
國產署強調，將持續關注中央及地方住宅主管機關興建社會住宅需求及政策發展，積極依住宅法等相關規定提供國有不動產興辦社會住宅，協助落實社會住宅政策，以減輕年輕人居住負擔。