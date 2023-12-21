高球／洪玉霖領先！台灣大哥大女子公開賽　柔道男神楊勇緯現身

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去年與前年都在台豐球場贏得TLPGA建大輪胎盃高球賽冠軍的洪玉霖，儘管賽前普遍被看好是本週冠軍的熱門人選，但賽後卻表示自己很意外今天能打出這麼好的成績，原因是上個月底的美巡賽資格賽最後一關被刷下來，讓她信心備受打擊，到現在還無法完全平復。
洪玉霖美巡資格賽最後一關同組的韓國與日本選手最後都名列前茅考上明年美巡賽，對她造成龐大壓力，「我頓時感覺人外有人；想要打上美巡賽，幾乎不能出錯；她們出錯都能救回來，我就有太多非受迫性失誤，且一失手就會掉桿，差別在此。」
因此，洪玉霖心態上把本週當成「療傷止痛」之旅，但無心插柳，卻意外收穫豐碩。她整天果嶺推桿極為順手，一共只用了28推，若非最後一洞小鳥推桿小白球從洞口旁涮出，不然成績可能還要更好。
另一方面，11月初才在歡樂友緣女子公開賽拿下個人職業首勝的陳伶潔，第一回合則靠4博蒂、2柏忌以70桿作收，與台日混血的日本選手岡村優並列第二。第一次打台豐球場的岡村優則認為這座球場的果嶺草紋判讀特別困難，因此今天能打出70桿成績，她感到非常開心。
徐薇淩首輪除了第一洞果嶺推桿因為距離沒抓準推過頭吞下柏忌，其它沒什麼失手，不過她對自己的鐵桿整體表現不是很滿意，「勉強只能給60分，因為上了果嶺後離洞口較遠，抓鳥的機會不是特別好。」
另一方面，程思嘉雖然已經近九年沒回來台豐球場打球，對球場的感覺有點模糊，但美巡資格賽的手感仍在，最後也擊出71桿好成績。程思嘉賽後同樣表示果嶺推桿的路線比較難判讀，再加上自己因為剛從美國返台，速度上也有必要再進行調整。
我國好手陳宇茹則認為今天她的推桿沒有發揮得很好，尤其對第17洞因為三推桿吞下柏忌，讓她總桿數從原本的-2退居-1，感到懊惱。陳宇茹表示台豐球場要打上果嶺不難，但就如她賽前記者會所說，「重點在推桿。」除了徐薇淩、程思嘉與陳宇茹，我國選手李欣、安禾佑、新秀陳薇安、業餘小將吳純葳、泰國選手杜薩維、龐帕卡及日本選手荒川侑奈及芦沢衣里，首日也都不約而同以71桿作收，並列第四。
明年將返回台灣的旅日好手姚宣榆今天以72桿繳卡，暫時並列第15。旅美名將李旻今天失誤較多，前九與後九各吞一記雙柏忌，目前總桿以77桿並列第65名，明天想要晉級必須再加把勁。至於前球后曾雅妮由於賽前感冒上醫院打點滴，今天比賽有點頭昏腦漲，最後只繳出78桿成績，並列第77名。
大會21日將進行第二回合比賽，領先的洪玉霖、岡村優與陳伶潔預定早上10:40從第一洞出發，徐薇淩則預計10:20與程思嘉及荒川侑奈一起開球。完成第二回合後，主辦單位將取成績在前50名的選手，晉級後天(週五)的第三回合決賽，現場不收門票，歡迎球迷踴躍進場為喜愛的球星加油打氣！台灣大哥大也加碼推出各種活動，包括於台灣大Facebook粉絲專頁參加「2023女子高球台巡壓軸后冠大預測」的朋友，只要成功預測賽事最後的職業冠軍得主，就有機會獲得Google Pixel Buds Pro與500元的momo幣；於台灣女子職業高爾夫協會(TLPGA)Facebook粉絲專頁參加「台灣大哥大公開賽最美風景」活動，則開放線上粉絲截圖或翻拍博斯轉播畫面(限二、三回合)，也有機會抽中Google Pixel Buds Pro與500元的momo幣。至於現場進場觀賽的球迷，也可參加抽獎活動獲贈momo幣最高5,000元。詳情與截止日期，請見Facebook活動貼文。