政見發表會「賴皮寮拆彈失敗」！學者點賴清德2敗筆：大眾仍質疑
2024總統大選首場電視政見發表會在（20）日晚間登場，國民黨侯友宜、民進黨賴清德、民眾黨柯文哲在政見上交鋒。然而近日賴清德的老家的「既存違建」問題，最近被嘲諷是「賴皮寮」，甚至還成為打卡景點，引起社會議論。賴清德在政見發表會上也提到此事，表示將「萬里老家公益信託，願意無償、無期限捐助公益團體，回饋作為礦工生活文史工作空間」。對此說法，廣告學者、文化大學廣告學系系主任鈕則勳紐則勳以兩點理由認為，賴清德這樣的說法，仍然讓大眾產生質疑，賴皮寮拆彈不成功。
記者張嘉哲/綜合報導
賴清德在政見發表會當中表示「最近家中的老房子受到藍白的攻擊，但其實礦區的房子，牽涉到台灣礦業發展歷史留下來的礦工民宅，以及礦工後代安居的問題，礦權廢止後，政府並沒有妥善處理他們的居住權，無法可申請，年久失修，自行修建是很自然的事情，所以這些房子應該是既存建築，和都市計畫內的違建概念不同，應該要獲得合理解決」。
賴清德並且在會中宣布，表示在礦區的居住權獲得保障之後，為了紀念那個年代礦工對台灣經濟的貢獻，我願意把房子交付公益信託，無償、無期限捐助公益團體優先做為「礦工生活紀念館」，並詢問柯侯友宜是否願意把遊走法律邊緣的大群館宿舍、以及柯文哲的非法農地都拿來公益信託。
對此，廣告學者、文化大學廣告學系系主任鈕則勳鈕則勳表示「賴清德可能要試圖拆彈，但是拆彈並不成功，第一點，大眾並不了解什麼是公益信託；第二點賴清德解釋之餘，又提到柯文哲的違規農用地和侯友宜的大群館，有點張飛打岳飛，是偷換概念的狀況」。
鈕則勳說，「賴清德對於老家違建質疑點輕描淡寫，這免除不了大眾的質疑，如果真的要完全拆彈，應該要做出相關表格，解釋整起違建的時間軸、時序跟脈絡」。