首場政見發表會落幕！選民票選「最佳MVP是他」：有2人在平行時空
2024總統大選進入白熱化階段，而首場公辦電視政見發表會在（20）日晚間也順利落幕，國民黨侯友宜、民進黨賴清德以及民眾黨柯文哲三位候選人的表現，備受關注。而在會後，不少PTT鄉民、Dcard網友都認為柯文哲的表現拿下首場最高分，其原因不是因為講的有多好，而是因爲「這是政見發表會」並不是「辯論會」，認為另外2位候選人搞錯重點主軸，整場發表會只有2成在講政見，跟柯文哲的內容有「平行時空」的感覺。
記者張嘉哲/綜合報導
在政見發表會後，不少網友製作會中懶人包，有鄉民在PTT、Dcard發文表示「三位總統候選人終於政見發表會了，但是不是有人跑錯棚？一直在罵人跟吵架，還沒到辦論會的時候好嗎？政見會變成吵架會」、「真的是很有事，我個人中間選民，但這整場政見發表會，藍綠直接沒在發表政見，到底是怎麼回事啊？」
貼文曝光後，不少選民表示「侯友宜和賴清德有搞清楚這場是政見發表會嗎.....」、「政見發表不是辯論耶！天啊」、「昨天看完真的傻眼，我到底看了什麼」、「柯文哲最貼合活動主軸，分數一定最高，雖然政見不見得都能實現，但是侯友宜跟賴清德是在哈囉？」、「平時要你辯論你東躲西躲，政見發表會倒是很會辯論」、「柯文哲這場表現最佳，至少觀感是最好的，兩位藍綠候選人要罵等辯論會再罵不行嗎？」
綜合各大社群平台的言論，多數人肯定「柯文哲」在首場政見發表會中的表現，認為如果今天活動是「政見發表會」就應該多數內容只提「政見」，而不是在檯面上直接開始辯論，因此國民黨侯友宜與民進黨賴清德的內容太多偏離主題，不被許多選民買單。
而在會後，民眾黨候選人柯文哲也被問到，當藍綠激戰時，為何多數都在講自己的政見？柯文哲則回應「這是政見發表會，剛才就是典型例子，藍綠永遠罵來罵去，問題是對台灣現在面對的問題有什麼好處，寧願花點時間來講財政紀律、司法改革」柯文哲強調「罵來罵去對國家沒有什麼實質幫助」。