葉門胡塞揚言攻擊美軍艦！紅海局勢不明　全球航運陷入黑暗

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阿卜杜勒也指控美國，試圖將紅海及亞丁灣「軍事化」，令當地也變成戰區，揚言若美國出兵葉門，將會「遭受到比在阿富汗和越南更嚴峻的事」。
自以哈衝突爆發以來，胡塞組織已多次向穿越紅海的國際船隻發射無人機和飛彈，作為對以色列攻擊加薩地區的「回應」，並藉此威脅航運公司，不要前往以色列港口，然而此舉也擾亂了透過蘇伊士運河連接歐洲、北美和亞洲的重要貿易路線，導致貨櫃運輸成本急劇上升，因為航運公司被迫考慮其他更遠但相對安全的航線。
英國海事風險諮詢和安全公司Dryad Global執行長羅斯蘭（Corey Ranslem）告訴《路透社》，業界目前對美國為首的10聯盟要如何保衛紅海一無所知，隨著戰爭持續，對航運的威脅也會繼續，直言：「我們不知道到底有多少軍艦將參與其中，這些船隻需要多長時間才能到達該地區，也不知道他們的交戰規則和實際保護計劃。或許以全球來看，這是一個相當小的區域（紅海），但為該地區的商船提供保護是一項重大任務，具體取決於船隻的數量，以及胡塞組織是否會有任何戰術上的變化。如果聯盟的努力沒有成效，預計會有更多航運公司改道好望角繞行。」
其他航運業內人士也質疑：「除了把飛彈從天上打下來之外，他們還會做任何事情嗎？如果僅此而已，那麼它會向航運公司提供所需的保證嗎？我們還不知道...市場需要看到一些具體行動和成果。」
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