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葉門胡塞揚言攻擊美軍艦！紅海局勢不明　全球航運陷入黑暗

▲隨著以哈衝突持續，中東乃至紅海局勢也相當不穩定。圖為胡塞組織操控武裝直升機飛越「銀河領袖號」貨輪。（圖／美聯社／達志影像）
▲隨著以哈衝突持續，中東乃至紅海局勢也相當不穩定。圖為胡塞組織操控武裝直升機飛越「銀河領袖號」貨輪。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

自從以色列與巴勒斯坦伊斯蘭組織哈馬斯（Hamas）爆發衝突後，中東局勢也隨之動盪，不少伊斯蘭政權和組織都表態聲援哈馬斯，甚至因此對以色列發動攻勢。而葉門叛軍「胡塞組織」（Houthi，青年運動）近期也頻頻在紅海襲擊船隻，揚言若美國敢攻擊他們，就會把美國軍艦也視為目標。在紅海局勢不明的情況下，全球航運也迎來一段黑暗期。

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根據《路透社》報導，胡塞組織領導人阿卜杜勒（Abdel-Malek al-Houthi）20日警告，如果美國進一步升級局勢，把葉門當成目標或對其發動戰爭，胡塞組織將不會袖手旁觀，會以導彈、無人機等軍事行動，襲擊美國的戰艦和航行船隻，此番言論明顯是針對美國19日宣布成立的10國聯盟、號稱要在紅海聯合巡邏護航一事。

阿卜杜勒也指控美國，試圖將紅海及亞丁灣「軍事化」，令當地也變成戰區，揚言若美國出兵葉門，將會「遭受到比在阿富汗和越南更嚴峻的事」。

自以哈衝突爆發以來，胡塞組織已多次向穿越紅海的國際船隻發射無人機和飛彈，作為對以色列攻擊加薩地區的「回應」，並藉此威脅航運公司，不要前往以色列港口，然而此舉也擾亂了透過蘇伊士運河連接歐洲、北美和亞洲的重要貿易路線，導致貨櫃運輸成本急劇上升，因為航運公司被迫考慮其他更遠但相對安全的航線。

英國海事風險諮詢和安全公司Dryad Global執行長羅斯蘭（Corey Ranslem）告訴《路透社》，業界目前對美國為首的10聯盟要如何保衛紅海一無所知，隨著戰爭持續，對航運的威脅也會繼續，直言：「我們不知道到底有多少軍艦將參與其中，這些船隻需要多長時間才能到達該地區，也不知道他們的交戰規則和實際保護計劃。或許以全球來看，這是一個相當小的區域（紅海），但為該地區的商船提供保護是一項重大任務，具體取決於船隻的數量，以及胡塞組織是否會有任何戰術上的變化。如果聯盟的努力沒有成效，預計會有更多航運公司改道好望角繞行。」

其他航運業內人士也質疑：「除了把飛彈從天上打下來之外，他們還會做任何事情嗎？如果僅此而已，那麼它會向航運公司提供所需的保證嗎？我們還不知道...市場需要看到一些具體行動和成果。」

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