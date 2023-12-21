寒流最冷時段還沒到！今晚明晨「低溫跌破7度」 山區有望下雪
2023年入冬首波寒流抵達，今（21）日清晨，台灣本島在富貴角出現最低溫為攝氏9.5度，連江甚至出現攝氏7.2度低溫，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮表示，這波寒流北台灣「極寒冷」，週六清晨（12月23日）前，仍會出現攝氏7度以下低溫，而太平山、拉拉山、合歡山等高山，仍有機會出現降雪。
記者張志浩／綜合報導
吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今日至週六清晨、受寒流影響，北部、東半部有局部短暫雨，中南部多雲時晴、山區偶有零星飄雨的機率；各地氣溫偏低，北台灣「極寒冷」，中部偏冷、南部早晚較冷，沿海及部分平地的最低氣溫將降至攝氏7度以下，今日各地區氣溫上，北部攝氏7至13度，中部攝氏10至19度，南部攝氏12至23度、東部攝氏9至22度。
吳德榮指出，寒流期間，太平山、拉拉山、合歡山等高山的水氣及溫度變化，偶爾會接近降雪的臨界條件，但何時、何處能順利降下瑞雪？需密切觀察，此外大屯山頂亦將降至零度上下，發生霧淞、冰霰的機率高，飄雪機率也存在。
吳德榮說明，週六白天起至下週日下午（12月24日）冷空氣略減弱，北台灣持續濕冷；下週日晚間至下週二清晨（12月26日）冷空氣略增強，天氣好轉、但早晚很冷，仍應保暖，下週二白天起至週三（12月27日）冷空氣再減弱，各地晴朗，氣溫回升，日夜溫差擴大。