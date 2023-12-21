越晚越冷！寒流「最新5大重點」一次看　北台灣恐出現6度極端低溫

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🟡今日天氣：各地創下近期新低，富貴角已降至攝氏9.7度，北台灣市區約攝氏12至13度，持續陰雨濕冷，白天溫度不明顯回升。中央氣象署發布「低溫特報」，北部呈現「橙色警示」，沿海地區全天可能低於攝氏10度。
🟡寒流高峰：今晚至明晨為寒流最強時段，北部平地低溫約攝氏10度，郊區更低到剩攝氏8度，氣象署更提醒，新北市、基隆及新竹局部地區，要小心有攝氏6度以下氣溫出現，高山可能下雪，中南部比較乾，內陸配合輻射冷卻，空曠地區也可能有10度左右低溫。
🟡水氣與降雨趨勢：今日水氣慢慢減少，北部陽明山降雨緩和，中南部目前雲量較多，但因為乾空氣逐漸南下，後續會轉為晴到多雲，降雨機會低。太平山、拉拉山、合歡山等高山，仍有機會出現降雪。
🟡未來天氣預報：週五白天起寒流逐漸減弱，但幅度不大，北部氣溫會緩慢回升，但還是在攝氏10度出頭，和今日差不多，週六白天後才會感受到明顯的回溫。週五到週六寒流減弱時，恰好有新一波南方水氣北上，除了迎風面降雨增多，中南部不排除再度出現短暫雨，出遊建議帶上雨具。
🟡下週天氣展望：下週日（12月24日）再有較弱冷空氣南下，北部、東半部降雨逐漸減少，下週一早上仍需注意輻射冷卻帶來的低溫，下週二開始明顯回溫，各地白天高溫重回攝氏20度以上。