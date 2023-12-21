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越晚越冷！寒流「最新5大重點」一次看　北台灣恐出現6度極端低溫

▲寒流還沒完全發威，今晚入夜至明日清晨才是最冷時段，北部平地低溫都只有攝氏10度左右。（圖／NOWnews資料照）
▲寒流還沒完全發威，今晚入夜至明日清晨才是最冷時段，北部平地低溫都只有攝氏10度左右。（圖／NOWnews資料照）

記者張志浩／綜合報導

入冬首波寒流南下侵襲台灣，今（21）日一早，不少地區氣溫創下近期新低，台灣最北端的富貴角氣溫已降至攝氏9.7度，氣象達人、天氣風險公司總經理彭啟明表示，今晚入夜至明（22）日清晨才是最冷時段，北部平地低溫都只有攝氏10度左右，且沿海地區在今明兩日，全天都可能低於攝氏10度，氣象署也提醒，北部空曠地區，可能會有攝氏6度的極端低溫，民眾務必做好保暖，以免心血管、感冒等疾病發生。

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⚠️入冬首波寒流最新5大重點

🟡今日天氣：各地創下近期新低，富貴角已降至攝氏9.7度，北台灣市區約攝氏12至13度，持續陰雨濕冷，白天溫度不明顯回升。中央氣象署發布「低溫特報」，北部呈現「橙色警示」，沿海地區全天可能低於攝氏10度。

🟡寒流高峰：今晚至明晨為寒流最強時段，北部平地低溫約攝氏10度，郊區更低到剩攝氏8度，氣象署更提醒，新北市、基隆及新竹局部地區，要小心有攝氏6度以下氣溫出現，高山可能下雪，中南部比較乾，內陸配合輻射冷卻，空曠地區也可能有10度左右低溫。

▲今晚至明晨為寒流最強時段，有可能會出現攝氏6度的極端低溫。（圖／氣象達人彭啟明臉書）
▲今晚至明晨為寒流最強時段，有可能會出現攝氏6度的極端低溫。（圖／氣象達人彭啟明臉書）
🟡水氣與降雨趨勢：今日水氣慢慢減少，北部陽明山降雨緩和，中南部目前雲量較多，但因為乾空氣逐漸南下，後續會轉為晴到多雲，降雨機會低。太平山、拉拉山、合歡山等高山，仍有機會出現降雪。

🟡未來天氣預報：週五白天起寒流逐漸減弱，但幅度不大，北部氣溫會緩慢回升，但還是在攝氏10度出頭，和今日差不多，週六白天後才會感受到明顯的回溫。週五到週六寒流減弱時，恰好有新一波南方水氣北上，除了迎風面降雨增多，中南部不排除再度出現短暫雨，出遊建議帶上雨具。

🟡下週天氣展望：下週日（12月24日）再有較弱冷空氣南下，北部、東半部降雨逐漸減少，下週一早上仍需注意輻射冷卻帶來的低溫，下週二開始明顯回溫，各地白天高溫重回攝氏20度以上。

▲明日冷空氣慢慢轉乾，各地降雨趨緩，不過高山仍有降雪機會。（圖／中央氣象署提供）
▲明日冷空氣慢慢轉乾，各地降雨趨緩，不過高山仍有降雪機會。（圖／中央氣象署提供）

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