MLB／松井裕樹加盟教士！日媒曝合約4年6.5億、想與達比修友同隊
日本職棒太平洋聯盟樂天金鷲（NPBL）終結者松井裕樹，在今年季末行使海外自由球員權利挑戰大聯盟，更在近日傳出已與聖地牙哥教士（MLB）傳出簽約消息，在今（21日）根據日媒《體育報知》透露，「松井裕樹將以4年30億日元加盟教士（約6.5億台幣）。」
記者張志宇/綜合報導
《體育報知》表示，「除了教士追求松井裕樹外，紅雀也曾開出3年30億日圓的合約，但因為教士提出的合約較優渥，且年限也更長，最終松井裕樹選擇加盟教士，預計將在未來幾日正式由球團官方宣佈。」
其中日媒更點出松井裕樹選擇教士，另一原因恐是達比修友的遊說，因為松井裕樹與達比修有曾在今年經典賽並肩作戰，順利幫助日本隊拿下世界冠軍，此外由於教士與大谷翔平所屬的道奇同在國聯西區，屆時松井裕樹和大谷的對決將成為焦點。
松井裕樹本季在日職出賽59場，交出2勝、3敗、39次救援成功、防禦率為1.57，連兩年拿下太平洋聯盟救援王，在10年日職生涯中，共出賽501場，繳出25勝46敗、236次救援成功，防禦率僅有2.40，更在2019年、2022年、2023年拿下太平洋聯盟救援王，預計加盟教士後將穿上「1號」球衣，與在樂天時一樣。
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