聖誕節福勝亭「豬排定食」166元吃到飽！勝政豬排：肉量免費升級
福勝亭每月25日豬排日優惠來報到！12月正好遇上聖誕節加菜啦，12月25日一日快閃限定，內用「開運豬排定食」2份特價332元，換算下來每份相當於166元就能划算吃到飽，白飯、高麗菜、味噌湯都能無限續加。而靜岡勝政日式豬排正開吃「牡蠣祭」，月底「勝政29肉之日」肉量免費升級35%加量不加價，美食好康活動一次整理。
記者蕭涵云/綜合報導
📌12月25日聖誕快樂！福勝亭「開運豬排定食」2份特價332元
日式炸豬排「福勝亭」，每月25日豬排日固定推出優惠活動回饋民眾，12月是大家最愛的「開運豬排定食」祭出好康，12月25日聖誕節一日限定，到店內用「開運豬排定食」2份特價332元（原價390元），相當於每份才166元就能吃到飽！
店內的白飯、高麗菜、味噌湯都能無限續加。提醒大家，豬排日活動限內用、外帶，外送平台不適用；限指定商品不可更換品項；不得與其他優惠折扣合併使用。
📌靜岡勝政日式豬排「牡蠣祭」！「勝政29肉之日」肉量免費升級35%
靜岡勝政日式豬排正開吃「牡蠣祭」，特選日本廣島牡蠣酥炸，最後倒數販售至12月31日。每月月底29日為「勝政29肉之日」，肉量免費升級35%加量不加價，包括腰內豬排套餐、里肌豬排套餐，都是點用小份直接升級為中份，價格不變，肉肉份量自動升級35%。