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聖誕節福勝亭「豬排定食」166元吃到飽！勝政豬排：肉量免費升級

▲福勝亭12月25日聖誕節，內用「開運豬排定食」2份特價332元，每份166元且白飯、高麗菜、味噌湯吃到飽。靜岡勝政日式豬排「29肉之日」肉量免費升級35%加量不加價。（圖／記者蕭涵云攝）
▲福勝亭12月25日聖誕節，內用「開運豬排定食」2份特價332元，每份166元且白飯、高麗菜、味噌湯吃到飽。靜岡勝政日式豬排「29肉之日」肉量免費升級35%加量不加價。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

福勝亭每月25日豬排日優惠來報到！12月正好遇上聖誕節加菜啦，12月25日一日快閃限定，內用「開運豬排定食」2份特價332元，換算下來每份相當於166元就能划算吃到飽，白飯、高麗菜、味噌湯都能無限續加。而靜岡勝政日式豬排正開吃「牡蠣祭」，月底「勝政29肉之日」肉量免費升級35%加量不加價，美食好康活動一次整理。

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📌12月25日聖誕快樂！福勝亭「開運豬排定食」2份特價332元
日式炸豬排「福勝亭」，每月25日豬排日固定推出優惠活動回饋民眾，12月是大家最愛的「開運豬排定食」祭出好康，12月25日聖誕節一日限定，到店內用「開運豬排定食」2份特價332元（原價390元），相當於每份才166元就能吃到飽！

店內的白飯、高麗菜、味噌湯都能無限續加。提醒大家，豬排日活動限內用、外帶，外送平台不適用；限指定商品不可更換品項；不得與其他優惠折扣合併使用。

▲專賣日式豬排的福勝亭又來送好料啦！憑《自由時報》讀者好享券「買套餐送主餐」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲12月25日聖誕快樂！福勝亭「開運豬排定食」2份特價332元。（圖／記者蕭涵云攝）
📌靜岡勝政日式豬排「牡蠣祭」！「勝政29肉之日」肉量免費升級35%
靜岡勝政日式豬排正開吃「牡蠣祭」，特選日本廣島牡蠣酥炸，最後倒數販售至12月31日。每月月底29日為「勝政29肉之日」，肉量免費升級35%加量不加價，包括腰內豬排套餐、里肌豬排套餐，都是點用小份直接升級為中份，價格不變，肉肉份量自動升級35%。⁣

▲靜岡勝政日式豬排12月推出經典的「酥炸牡蠣」，搭配台灣在地優質豬肉的海陸雙饗「酥炸牡蠣腰內豬排套餐」。（圖／慕里諾國際餐飲提供）
▲靜岡勝政日式豬排12月推出經典的「酥炸牡蠣」，搭配台灣在地優質豬肉的海陸雙饗「酥炸牡蠣腰內豬排套餐」。（圖／慕里諾國際餐飲提供）

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