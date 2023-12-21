宥勝遭爆性騷擾被起訴「有隱情」！以小偷比喻喊冤：很多事不願講
41歲男星宥勝6月捲入「MeToo」風波，遭爆性騷多名女子，11月檢察官依強制猥褻罪將他起訴，目前案件仍在審理中。昨（20）日晚間宥勝突發文「我不禁懷疑，選擇坦白，堅持誠實，是不是錯了？」今（21）日稍早，他再度發文疑似指MeToo事件有隱情，「很多事不願意講，但不代表，事情就是你想的那樣。」
記者薛羽彤／綜合報導
宥勝因MeToo風波沉寂多時，上個月發文已是10個月的事，這兩日他動作頻頻，昨日先是有感而發，捫心自問「堅持誠實，是不是錯了？」今日再度發文寫下100多字，「很多事不願意講，是因為尊重，保護，信任，是希望大家都能把日子過好。但不代表，事情就是你想的那樣。」還以小偷來比喻，「將被判死刑的小鐵匠，被指控偷了豪門珠寶，只因他承認自己偷過麵包。」
宥勝全文以隱喻的方式來表達自己的心聲，話中有話卻不點破事情真相，貼文也引起網友兩派聲浪，「你覺得你無辜？受害者一個好好的女生，卻因為你伸出髒手，她才無辜。想想，如果今天受害者是你的女兒就好，你還會認為加害者值得同情嗎？」、「你做的事情怎麼跟偷竊比較？ 你傷害的是那些女生的身體心靈會伴隨她們一輩子。」、「我跟你說甚麼是對的：尊重對方身體自主權；甚麼是錯的：違背對方意願侵害他人，就這麼簡單」「人非聖賢，孰能無過」、「相信你的為人～～加油」。
※【NOWnews 今日新聞
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※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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