玉女歌手戚小戀神隱31年！曾為張學友寫歌 55歲凍齡模樣曝光
55歲戚小戀是90年代華語樂壇紅極一時的女性創作人，寫過無數知名作品，不僅譜寫出張學友的〈情書〉、萬芳〈割愛〉，還曾幫《戲說乾隆》、《京城四少》等製作配樂。睽違31年，她終於於復出，重唱1992年個人首張專輯中的〈我的太陽〉，並歷時1年完成《我的太陽My Sun 2023》全紀錄專輯。
記者吳雨婕／綜合報導
提到重製歌曲〈我的太陽〉，戚小戀說：「當初只是想在聚會時，讓大家有一首溫暖的歌可唱，但因此需要一個又新又好的伴唱帶，所以興起了重新編曲的念頭。」但當時恩師黃大軍聽聞強烈鼓勵她重唱，對方鼓勵：「由創作者親自演唱，更能賦予歌曲不同意義及生命。」因此〈我的太陽2022〉就此誕生。
淡出歌壇後，戚小戀投身廣告界，「息筆」多年，被問到有沒有感到可惜？她回應：「偷偷說，我還真的手癢，可能所謂的創作魂？多年來我還滿常在人潮、聚會或夜深人靜時，寫下浮現腦海的文字及樂句。」很享受靈感爆發及創作的過程。而戚小戀如今的模樣也跟著曝光，她留著一頭又長又捲的頭髮，外表清秀，完全看不出歲月在她身上留下的痕跡，凍齡樣貌讓人羨慕不已。
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